هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟.. نصيحة تنقذك من الحيرة والندم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ترغب بعض السيدات في شراء المشغولات الذهبية، سواء لاقتنائها واستخدامها في الزينة أو بغرض اتجارة والتربح من ورائها، ودائما يقعن في حيرة الوقت المناسب لشراء الذهب، بسبب تذبذب أسعاره كل يوم، والتوقعات التي تشير إلى انخفاضه خلال الفترات المقبلة.

وخلال الساعات الماضية، خرج اللواء أحمد سليمان، رئيس مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بتصريحات ينصح فيها بعدم شراء الذهب خلال الفترة الحالية، لأنه ليس في مصلحة المواطن، بل يجب الهدوء على حركة الطلب أو البيع والشراء، التي تعد سببًا رئيسيًا في ارتفاع أسعار الذهب المحلي بشكل جنوني، مقارنة بأسعاره عالميًا.

الوقت المناسب لشراء الذهب

أوضح نادي نجيب، سكرتير عام شعبة المعادن الثمينة والمصوغات والمجوهرات بالغرفة التجارية سابقا، خلال حديثه لـ«الوطن»، الوقت المناسب لشراء المشغولات الذهبية، مضيفا بأن الذهب يمر بوقت جيد مقارنة بالفترة الأخيرة، قائلًا: «الوقت الحالي مناسب جدًا لشراء الذهب، لأن سعره مناسب ويعتبر أحسن من الفترة اللي فاتت».

والذهب سلعة عالمية، وما يقال حول ارتفاعه أو انخفاضه خلال الفترة المقبلة، ليس أكثر من مجرد تنبؤات وتوقعات، لأن الذهب يتأثر بالأحداث العالمية مثل أسعار النفط والحروب، وغيرها من الظواهر التي تؤثر في الاقتصاد العالمي، بحسب نجيب: «محدش يقدر يعرف إيه اللي هيحصل بالظبط في أسعار الذهب، لأنه سلعة بتتأثر بكل اللي بيحصل في العالم، ومحدش يقدر يعرف إيه اللي جاي».

توقعات الذهب بالأسواق

تعد الفترة الحالية مناسبة لشراء الذهب، مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في أسعاره، ولا يمكن التنبؤ بانخفاضه خلال الفترة المقبلة، إذ يقول: «مقدرش أقول إن الفترة الجاية أسعار الدهب هتنزل أكتر، لأنها ممكن تعلى، لكن في العموم الوقت ده مناسب لشراء الذهب».