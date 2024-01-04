"عدو خفي لمرض السكري".. 5 فواكه احذر تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

مرض السكري هو أحد أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا في العالم، وإذا تُرك دون علاج، يسبب مجموعة من المضاعفات، مثل: أمراض القلب والسكتات الدماغية والفشل الكلوي والعمى.

وهناك عديد من الفواكه بمثابة "عدو خفي" تعمل على ارتفاع مستويات السكر بالدم، وفقًا لما أوضح موقع "Medicalnewstoday".

- الموز

يحتوي على نسبة عالية من السكر الطبيعي، ما يسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري.

- البطيخ

من الفواكه الغنية أيضًا بنسبة عالية من السكر مقارنة بالفواكه الأخرى، مثل: الفراولة والتوت.

- الأناناس

يحتوي الأناناس على نسبة عالية من الكربوهيدرات، والتي يمكن أن تتحول إلى سكر في الجسم، وبالتالي تسبب ارتفاع مستويات السكر.

- العنب الأحمر

نظرًا لأنه من الفواكه الغنية بالكربوهيدرات، التي تؤثر بالسلب على مستويات السكر في الدم.

- المانجو

المانجو غنية بالسكريات، حيث تمثل حوالي 90 % من السعرات الحرارية فيها، هذا المحتوى العالي يؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم لدى مرضى السكري.

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