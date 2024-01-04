لايف ستايل

"عدو خفي لمرض السكري".. 5 فواكه احذر تناولها

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

مرض السكري هو أحد أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا في العالم، وإذا تُرك دون علاج، يسبب مجموعة من المضاعفات، مثل: أمراض القلب والسكتات الدماغية والفشل الكلوي والعمى.

وهناك عديد من الفواكه بمثابة "عدو خفي" تعمل على ارتفاع مستويات السكر بالدم، وفقًا لما أوضح موقع "Medicalnewstoday".

- الموز

يحتوي على نسبة عالية من السكر الطبيعي، ما يسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري.

- البطيخ

من الفواكه الغنية أيضًا بنسبة عالية من السكر مقارنة بالفواكه الأخرى، مثل: الفراولة والتوت.

- الأناناس

يحتوي الأناناس على نسبة عالية من الكربوهيدرات، والتي يمكن أن تتحول إلى سكر في الجسم، وبالتالي تسبب ارتفاع مستويات السكر.

- العنب الأحمر

نظرًا لأنه من الفواكه الغنية بالكربوهيدرات، التي تؤثر بالسلب على مستويات السكر في الدم.

- المانجو

المانجو غنية بالسكريات، حيث تمثل حوالي 90 % من السعرات الحرارية فيها، هذا المحتوى العالي يؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم لدى مرضى السكري.

اقرأ أيضا:

تناول الزنجبيل مع القرفة قبل النوم وشاهد ما سيحدث لجسمك ؟.. مفاجأة

هذا ما يحدث لجسمك إذا انخفضت نسبة السكري لديك- أعراض لا تتجاهلها

حقنة لفقدان الوزن كادت تنهي حياة عروس- ما القصة؟

"حظهم قليل".. 5 أبراج تواجه خسائر وأزمات مالية الفترة القادمة

"مكاسب وحظ وسعادة".. أبراج لديها انتفاضة كبيرة الفترة القادمة

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا