تظهر على اللسان.. 3 أعراض تنذر بمشكلة خطيرة في الكلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الكلى عضو حيوي مهم في الجسم، حيث تؤدي دورًا أساسيًا في تصفية الدم والتخلص من الفضلات والسموم، ومع ذلك، يمكن أن تتلف الكلى بسبب عديد من العوامل، مثل: ارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب، والتهاب الكبد والكلى.

في هذا التقرير، نكشف لكم 3 أعراض تشير إلى الإصابة بتلف الكلى، يمكن ملاحظتها على اللسان، وفقًا لموقع "Health".

- تورم الغدد اللعابية

أحد أعراض تلف الكلى، يؤدي هذا التورم إلى جفاف اللسان، ما يسبب جفاف الفم، لذا إذا كنت تعاني جفاف الفم بشكل متكرر، عليك استشارة الطبيب المختص فورا.

- بقع بيضاء على اللسان

تلف الكلى يسبب ظهور بقع بيضاء في الجزء العلوي من اللسان، لذلك من الضروري الذهاب للطبيب إذا لاحظتها.

- طعم معدني على اللسان

علامة أيضًا على وجود مشكلة خطيرة في الكلى، حيث يؤدي تلف الكلى إلى تراكم الفضلات في الدم، ما يتسبب في تغيرات في الفم.

وهناك أعراض أخرى لتلف الكلى، وتشمل:

انخفاض كمية البول.

احتباس السوائل، ما يسبب تورمًا في الساقين أو الكاحلين أو القدمين.

ضيق التنفس.

التعب.

الارتباك.

الغثيان.

الضعف.

تسارع نبضات القلب.

ألم في الصدر.

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