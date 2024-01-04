ليلى عبد اللطيف.. اكتشاف حياة أخرى على كوكب شبيه بالأرض وغياب مفاجئ لشخصيات سياسية 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف عن توقعاتها لعام 2024.

وأضافت خلال استضافتها في برنامج "أنا هيك" المذاع عبر قناة "الجديد" ويقدمه الإعلامي اللبناني نيشان: "سماء تهدد الأرض وهذا المشهد لن يكون طبيعيا أبدا، ويشكل صدمة لوسائل الإعلام".

وتابعت: "اكتشاف يصل إليه العلماء على كوكب شبيه بالأرض، وقد يرصد العالم أول اتصال خارجي من الأرض في حالة من الترقب والذهول".

وأشارت ليلى: "سنة 2024 هو عام الاستقالات والغياب البارز والمفاجئ لعدد من الشخصيات السياسية من الرؤساء والوزراء والنواب والقيادات البارزة، وخاصة في بعض الدول العربية ومنها لبنان وتونس والعراق والسودان، والغياب الأبرز لهذه الشخصيات سيكون ما بين أوكرانيا ودولة إسرائيل".

واستكملت: "عودة تنظيم داعش إلى الظهور مجددا بقوة".

ولفتت: "خلال عام 2024 تزدهر دولة تونس اقتصاديا وسياسيا وسياحيا".

وأوضحت: "تمر زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوعكة صحية، لكنها تتعافى سريعا".

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