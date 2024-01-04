لن تتوقع .. 5 أمراض يسببها مضغ "اللبانة" لمدة ساعة متواصلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

يقول الدكتورسعيد شلبي أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث من خلال تصريحاته لمصراوي، اللبانة هي نوع من النباتات العشبية التي تنمو في المناطق الاستوائية، وتستخدم أوراقها في صناعة العلكة التقليدية.

يمكن أن يؤدي مضغ اللبانة إلى بعض الآثار الصحية السلبية مثل:

تسوس الأسنان

تحتوي اللبانة على نسبة عالية من السكريات، والتي يمكن أن تؤدي إلى تسوس الأسنان إذا لم يتم غسل الفم جيدًا بعد مضغها.

التهاب اللثة

يمكن أن يؤدي تراكم السكريات على الأسنان إلى التهاب اللثة، مما قد يؤدي إلى تورم اللثة ونزيفها.

اضطرابات الجهاز الهضمي

قد يؤدي مضغ اللبانة لفترات طويلة إلى اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل الإسهال أو الإمساك.

الحساسية

قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه اللبانة، والتي يمكن أن تؤدي إلى ظهور أعراض مثل الطفح الجلدي أو الحكة أو صعوبة التنفس.

أمراض الكبد

مضغ اللبانة لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض الكبد، مثل تليف الكبد أو سرطان الكبد.

نصائح لتجنب أضرار اللبانة

مضغ اللبانة لمدة قصيرة

غسل الفم جيدًا بعد مضغ اللبانة.

عدم مضغ اللبانة إذا كنت تعاني من حساسية تجاهها.

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