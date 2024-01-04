كم ربحت السيدات من الذهب في سنة واحدة؟.. طريقة سهلة للحساب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تهتم المرأة المصرية بمتابعة أسعار الذهب أولا بأول، باعتباره الملاذ الآمن للادخار والاستثمار على المدى البعيد، غير أنه من الأشياء المحببة لكل أنثى كونه يعبر عن الرفاهية ويضفي مظهرًا جذابًا على السيدات.

وخلال الأشهر الماضية، شهدت حركة البيع والشراء في المعدن الأصفر بالسوق المصرية تذبذبات عالية ومختلفة بين الحين والآخر، خاصة مع تأثر أسعار الذهب بالعملات العالمية مثل سعر الدولار، الأمر الذي يدفع العديد من السيدات إلى الاهتمام بمعرفة طريقة حساب تحويشة العمر من الذهب، وفقًا لآخر سعر.

وتعليقًا على ذلك، يقول نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لـ «هُن» إنّ تذبذب أسعار الذهب خلال العام الماضي، جعله الاختيار الأول لدى السيدات لشرائه وادخاره بهدف الاستثمار فيه، إلا إن الأمر يتوقف على وقت البيع والشراء، ومتابعة أسعاره على أن يكون استهداف الربح على المدى البعيد.

بينما أكد الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي والقانوني، لـ «هُن»، أن السيدات اللاتي ادخرت الذهب منذ عام وأكثر هن الأكثر ربحًا، إذ يحصد المواطنون ادخارهم من الذهب على المدى البعيد، وليس القريب.

كم ربحت السيدات من شراء الذهب في سنة واحدة؟

عام واحد فقط بين اليوم، و4 يناير 2023، اختلفت فيه أسعار جرامات الذهب كليًا، إذ وصل في 4 يناير 2023 من العام الماضي، سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 1,640 جنيهًا، بينما سجل اليوم سعر الذهب عيار 21 نحو 3100 جنيه، متأثرًا بالأحوال الاقتصادية العالمية.

طريقة واحدة لحساب الربح

ووفقًا لـ نادي نجيب، فإن الطريقة الوحيدة لمعرفة قيمة الذهب الحالية، هو وزن عدد الجرامات التي جرى شراؤها من قبل، ومن ثم ضرب هذا الوزن في سعر الجرام هذا العام، وذلك لمعرفة صافي الربح حاليًا.