5 خضراوات تخفض الكوليسترول وتحمي القلب.. من بينها الكرنب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: هند سامي

يمكن أن يساعد إضافة القليل من الخضروات إلى النظام الغذائي في خفض الكوليسترول وحماية صحة القلب، فهي مصدر جيد للألياف ومضادات الأكسدة والمواد المغذية الحيوية، التي يمكن أن تساعد نظام القلب والأوعية الدموية على أداء أفضل، علاوة على ذلك، فإن الخضروات منخفضة السعرات الحرارية أيضًا، هو أمر مهم للحفاظ على وزن صحي، وفقاً لموقع "health shots".

فيما يلي 5 خضروات يمكن أن تقلل من نسبة الكوليسترول:

1. البروكلي:

يحتوي البروكلي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، مما يجعله طعامًا ممتازًا للتعامل مع ارتفاع نسبة الكوليسترول، فهو مليء بالعديد من العناصر الغذائية ومركب غني بالكبريت يسمى السلفورافان، والذي يساعد أيضًا في تقليل مستويات الدهون الثلاثية، في الجهاز الهضمي، ترتبط الألياف الموجودة في البروكلي بالأحماض الصفراوية، مما يسهل على أجسامنا طرد الكوليسترول، إن تناول الخضروات الغنية بالألياف سيساعدنا أيضًا على الحد من الإفراط في تناول الطعام وبالتالي تقليل مستوى الدهون الثلاثية في الجسم.

2.القرنبيط:

يحتوي القرنبيط على الكثير من الستيرول النباتي، وهو نوع من الدهون التي تمنع الأمعاء من إمتصاص الكوليسترول، ويساعد السلفورافان الموجود في القرنبيط أيضًا على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، مما يحافظ على نظافة الشرايين من تراكم الدهون.

4. الفجل:

يحتوي الفجل على الألياف الغذائية التي تعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، بالإضافة إلى ذلك، فهو يمنع الالتهاب في الأوردة والشرايين، كونه غنيً بالمعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، ويساعد على خفض ضغط الدم المرتفع ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

5. الجزر:

يستفيد قلبنا بشكل كبير من الجزر، ويحول الجسم البيتا كاروتين الموجود فيه إلى فيتامين أ، ويساعد الجزر على خفض مستويات الكوليسترول في الدم ويمنع أمراض القلب والأوعية الدموية.

2. الكرنب:

البوتاسيوم والألياف وحمض الفوليك والكالسيوم ليست سوى عدد قليل من المكونات الصحية للقلب الموجودة بكثرة في الكرنب، ويمكن أن يقلل من فرصة الإصابة بأمراض القلب، بالإضافة إلى احتوائه على الكثير من الفيتامينات، ويحتوي الكرنب على الكثير من اللوتين، باعتباره زانثوفيل، من المعروف أن اللوتين يخفض مستويات الكوليسترول في الدم عن طريق منع تراكمه في الجسم.

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