«سرها عجيب».. 3 آيات قرآنية لهداية الأبناء

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هناك 3 آيات في القرآن الكريم، يجب أن تحرص كل أم على ترديدها باستمرار، حتى يهدي الله حال أبنائها، وتسكن السكينة والهدوء والطمأنينة قلوبهم وينير بصيرتهم، ويفعلون ما يرضي الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك سينفعهم في الدنيا والآخرة.

3 آيات من القرآن الكريم لهداية الأبناء

وجاءت الآيات القرآنية كالتالي:

قول الله تعالى في سورة الأحقاف الآية «15»: «رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ».

قول الله تعالى في سورة الفرقان الآية «74»: «رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا».

قول الله تعالى في سورة الشعراء الآيات «83، 84، 85»: «رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ».

هناك بعض الأدعية التي أوضحتها دار الإفتاء لهداية الأبناء:

ومن أدعية هداية الأبناء، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إني أسألك أن تهدي أبنائي لما تحب وترضى، وأن تردهم إلي وتعلمهم ما ينفعهم في الدنيا والآخرة إنك على ما تشاء قدير ونعم المولى ونعم النصير وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنّي أسألك أن تُسعد أولادي وأن ترضى عنهم وترحمهم وتغفر لهم، وتُبعدهم عن المعاصي يا كريم يا رب.

اللهم اكتب لأولادي السعادة والهداية والمعافاة، وأبْعد عنهم ما يحزنهم ويضيق الدنيا عليهم.

اللهم يا مسهّل الشديد ويا مليّن الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حَلق الضيق الى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.