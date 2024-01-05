5 استخدامات مبتكرة لأقراص غسالة الأطباق.. نتائجها غير متوقعة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

ترغب ربات البيوت في العثور على منظف متعدد المهام، يساعدهن في تنظيف الكثير من الأشياء دفعة واحدة، وذلك حتى تعمل على توفير ميزانية البيت وتقلل المصاريف، ومؤخرا أصبحت غسالة الأطباق من الأدوات الكهربائية المتوافرة في العديد من البيوت، وغالبا ما يأتي معها أقراص خاصة لتنظيف الأطباق، إلا أنها لا تقتصر مهامها على ذلك فقط، وإنما تتعدد استخداماتها في المنزل، وفي السطور التالية، تستعرض «هن» أبرزها، وذلك بحسب ما ذكره موقع «Tirtyl».

استخدامات أقراص غسالة الأطباق للملابس

1- إزالة البقع من الملابس:

لا يتوقف استخدام أقراص غسالة الأطباق على تطهير الأطباق وتلميعها فقط، وإنما أيضا يمكن لربة المنزل أن تستخدمه في إزالة البقع التي تتلوث بها الملابس، فغاليا ما يسقط على الثياب بقعة من الحبر أو دهون من الطعام، ويصعب التخلص منها، وذلك من خلال الطريقة التالية:

- إحضار القرص ووضعه في إناء يوجد فيه ماء الدافئ، ونقع الملابس التي يوجد بها بقع لمدة نصف ساعة تقريبا.

2- جعل الملابس أكثر بياضا:

تعمل أقراص غسالة الأطباق على إضفاء البياض الناصع إلى الملابس، وتعد اختيارا جيدا عن المنظفات الأخرى التي تكون في معظم الوقت باهظة الثمن.

استخدامات غسالة الأطباق في تنظيف المنزل

3- تنظيف المرحاض:

الكثير من ربات المنزل تواجه صعوبة عند تنظيف المرحاض، إلا أن أقراص غسالة الأطباق ستسهل من ذلك، من خلال وضع القرص غسالة الأطباق لمدة 15 دقيقة، ثم شطفه جيداً.

4- تسليك المصارف:

عندما تواجه ربات البيوت مشكلة الصرف المنسد، الذي يسبب لها صعوبة عند تنظيف المنزل، ينصح باستخدام قرص غسالة الأطباق ووضعها «البلّاعة» لمدة 10 دقائق، مع استخدام الماء الساخن للتطهير.

5- تنظيف الفرن:

تعتبر الأفران من أكثر الأدوات الكهربائية استخداما، وبالتالي تتراكم فيها الدهون والرواسب بشكل كبير ويصعب التخلص منها، لذا تعمل أقراص غسالة الأطباق على تنظيفه بشكل جيد، وذلك من خلال صنع خليط من القرص مع إضافة الماء، ووضعه في الفرن لمدة نصف ساعة، ثم مسحه بقماش مبلل وناعم.