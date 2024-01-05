7 علامات تدل على إصابتك بالوسواس القهري.. تعرفي عليها

القاهرة - سمر حسين - صحة

الوسواس القهري يعد أحد الأمراض النفسية الشهيرة، لأنه مرتبط بالأفكار، إذ ترتبط لدى المرأة اعتقاد أو فكرة معينة، تظل ملازمة لها، وتشكل ضغطًا كبيرًا عليها، تظهر في ممارستها لبعض السلوكيات الغريبة، التي قد تصل إلى حد إيذاء الآخرين والمقربين إليها.

أوضح الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية لـ«الوطن»، إذ أوضح بعض العلامات التي تظهر على المصابات بالوسواس القهري:

7 علامات تدل على إصابة المرأة بالوسواس القهري

تكرر الشخصية المصابة بالوسواس القهري، الأفعال التي تقوم بها، للتأكد من فعلها.

لديها أفكار عنيفة مؤذية للآخرين، قد تصل إلى حد القتل.

المبالغة في تنظيم الأشياء بشكل لافت للنظر.

احتفاظها بالأشياء القديمة التالفة التي ليس لها قيمة، ولا داعي لوجودها، ولكنها تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لها.

انعدام ثقتها بنفسها، وتحتاج إلى موافقة الآخرين، قبل أن تقوم بأي شيء، سواء في حياتها الشخصية أو المهنية أو الاجتماعية، مما قد يسبب في وقوعها بأخطاء كثيرة.

تعبر عن كل شيء تريده بالصراخ، نتيجة استحواذ بعض الأفكار الغريبة والخارجة عن المألوف، مثل اعتقادها دائمًا بأن هناك ما يريد أن يصيب أبناءها بالأذى.

لا تتناول الطعام إلا في مواعيد محددة وثابتة لا تخرج عنها.

علاج الوسواس القهري عند السيدات

وبحسب «هندي» فإن الوسواس القهري، لابد من خضوعه للفحص الطبي، الذي يتخذ اتجاهين أولهما الفحص الجسدي، وذلك من خلال ملاحظة الطبيب المعالج لسلوك وملامح الشخصية، التي تعاني الوسواس القهري، وإجراء بعض الفحوصات المختبرية والتحاليل، للتأكد من إصابتها بهذا المرض، فقد تكون أعراض مشابهة لمرض آخر، أما الاتجاه الثاني وهو التقويم النفسي، لتحديد نوع الوسواس والعلاج المناسب له.