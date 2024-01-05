بـ150 جنيها.. 5 مشروعات سهلة ومربحة للسيدات للعمل من المنزل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الاستثمار الخاص يمكن أن يبدأ من أبسط الأفكار، حيث يمكن للنساء إقامة مشروعات برأس مال قليل. فالمنتجات والسلع متوفرة بكثرة من حولنا، والأفكار في تزايد، ويمكنك بدء بعض المشروعات من منزلك وتسويقها عبر الإنترنت عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق تسويقها لصديقاتك. وفي التقرير التالي نعرض لك 5 مشروعات يمكنك أن تبدأي فيها بمبلغ 150 جنيهًا فقط، مع إمكانية ربح آلاف الجنيهات في الشهر الواحد.

وقالت دكتور هدى الملاح مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ هن، إن العامل الأهم لنجاح أي مشروع سواء متناهي الصغر أو كبير، هو طريقة ترويج المنتج، واليوم يقدم هن بعض أفكار المشاريع المُربحة البسيطة، والتي لن تُكلفك رأس مال للبدء بها أكثر من 150 جنيها فقط.

مشروع الإكسسوارات «الحظاظات»

باتت المشروعات الخرزية منتشرة بشدة في الآونة الأخيرة، ويفضل ارتدائها الشباب والأطفال، وتُعد الإكسسوارات من الهدايا المميزة البسيطة التي يلجأ لها الكثير لصناعة ذكريات مع أحبتهم، وشراء مستلزمات الأساور لا يُمثل عبئا، ويمكنك البدء بـ150 جنيها.

إذا كنتي ترغبين في بداية مشروع «الحظاظات» عليك اللجوء أولًا لمنصة يوتيوب لتعلُم كيفية ربط الأساور بطريقة جيدة، وأتركي القيود عن إبداعك، وانطلقي في أولى خطوات مشروعك الذي يسهُل ممارسته من المنزل.

مشروع صناعة الشموع المعطرة

تُعد الشموع المعطرة من أولى اهتمامات معظم ربات البيوت، لما لها من فاعلية بإضافة الهدوء والسكينة للمنزل بجانب انتعاشه بالروائح الناعمة، ويمثل مشروع الشموع آمن غير مُهدر للأموال، حيث أنه إذا فسدت شكل شمعة، كل ما عليك إعادتها للميكروويف حتى يتم تشكيلها مرة أخرى.

وإذا كانت رغبتك البدء بمشروع صناعة الشموع، عليك شراء الخامات الأولية بكميات قليلة، وهي الشمع، والزيت العطري، والقالب، والفتيل، وعليك اللجوء لمنصات التواصل الاجتماعي للترويج لشموعك عبر مجموعات الفتيات على منصة فيسبوك، أو النشر على منصة إنستجرام.

مشروع صناعة «الليب جلوس»

ملمع الشفاة أصبح أساسي في يوم الفتيات، وتعتبر طريقة صنعه بسيطة لا تحتاج للكثير من الأموال لبدايتها، ووفقًا لموقع « INSTRUCTABLES»، نعرض لكي طريقة صنعه يحتاج مشروع الليب جلوس:

شمع العسل.

وزيت طبيعي من الزيوت المرطبة مثل زيت جوز الهند. بجانب زبدة الكاكاو.

وفيتامين E.

ونكهة الفراولة أو الخوخ.

يوضع الشمع بالميكروويف لمدة دقيقة، ثم تضاف باقي المكونات مع التقليب المستمر، باتجاه واحد.

ويعود للميكروويف مرة أخرى لمدة دقيقة، ثم يتم تعبئته للبيع بالأسواق.

ويمكنك الترويج لمشروعك عبر محلات المستحضرات التجميلية، بجانب اللجوء للإنترنت.

مشروع تحضير الخضراوات وجعلها مجهزة للطهي

الكثير من المتزوجات العاملات يلجأن للخضراوات المجمدة، لتوفير الوقت والجهد في صنع الطعام لأسرتهم، وشراء الخضراوات الطازجة المجهزة للطهو، يُمثل خيار أفضل بالنسبة لهم، ما يجعل من مشروع تجهيز الخضراوات مشروع ناجح يُقبل عليه الكثيرون، فضلًا عن كونه مشروع مُوفر لا يحتاج رأس مال كبير.

إذا كانت رغبتك بدء مشروع تنظيف وتجهيز الخضراوات للطهو، عليك النزول للأسواق يوميًا لضمان توفير عامل الطازجة للخضراوات المستعملة بالمشروع.

ويمكن الترويج لمشروعك عبر «السوبر ماركت» الأكبر بالمنطقة السكنية المتواجدة بها، أو الاتفاق مع تاجر خضراوات بالسوق لعرض منتجاتك المُجهزة للطهو، بالإضافة لمجموعات الفتيات عبر منصة فيسبوك.

مشروع الساندويتشات

لا يرغب المواطنين بالإقبال على طعام الشارع، ولكن توفيره مُعد بالمنزل بطريقة أمنة، ومجهز بمنتجات صالحة وتغليف جيد، جعل من مشروع الساندويتشات مشروع ناجح، يلجأ له طلبة الجامعات، والموظفين اللذين لا يسعفهم الوقت لتناول فطورهم بالمنزل قبل التوجه للشارع.

فإذا كان اختيارك مشروع صناعة الساندويتشات، عليك الاستيقاظ مبكرًا لتجهيز المنتج وتغليفه، ويمكنك ترويجه بعرضه عند مواقف المواصلات العامة، أو أمام الجامعات والمدارس، ولكن عليك التأكُد من التغليف الجيد وارتداء القفازات الطبية عند التعامل مع المنتج؛ لضمان سلامة منتجك من التلوث.