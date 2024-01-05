ممنوع دخول الرجال لهذا السبب.. 5 أماكن مصرية مخصصة لحواء فقط

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

السيدات تُحبذ بشكلٍ عام قضاء أوقاتهن بمفردهن مع الصديقات في خصوصية تامة بعيدا عن أعين الرجال ليشعرن بالارتياح، وظهرت في الآونة الأخيرة أماكن ترفيهية مخصصة للمرأة؛ لمنع اقتحام عالمها الخاص.

وتمثلت الأماكن في مدينة ألعاب، وحدائق، وكافيهات، ومراكز تجارية، مخصصة فقط للسيدات، وقد رصدنا بعض هذه الأماكن النسائية، والتي تنشر بعضها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كافية مميز للنساء فقط بأسوان

تهتم أسوان بتوفير خصوصية للنساء والفتيات، والمحافظة عليهم من الرجال الأغراب، ولذلك ظهر الكافية المخصص للسيدات، الذي تمّ تجهيزه بديكورات جذابة، ووجود قسم للأطفال، وتواجد السينما بداخله، وصالات الطعام، إضافة إلى طاولات البلياردو، والألعاب الورقية، بجانب توفير فقرات تدريبية بالمكان على الأعمال اليدوية، والرقص، وينشر الكافيه فعالياته التي يقدمها للفتيات عبر «فيس بوك».

كافيه للفتيات فقط في منطقة شبرا

وفي شبرا كافيه للبنات يُعد أول كافيه نسائي من نوعه في تلك المنطقة، يتميز بخصوصيته النسائية، وديكوره البسيط المحبب لقلب الكثير من النساء، ويقبل عليه نساء المنطقة بكثافة، لتمتعهن بالخصوصية فيه، ولاقى هذا الكافيه ترحيبًا كبيرًا من قبل الفتيات، وأعادوا نشر تجاربهن ومشاركتها مع الصديقات.

كافية نسائي في الإسكندرية

وفي الإسكندرية مكان شهير مخصص للسيدات، ويتميز بديكور مختلف باللون الوردي، وكل ما هو للنساء فقط، بشكل مقتبس من تصاميم تركية، ومن المتوافر به أيضًا فقرات تدريبية للرقص الشرقي، والزومبا.

الملاهي المائية النسائية بالقاهرة

خصصت مدينة الألعاب المائية الموجودة في القاهرة وتحديدًا بمنطقة مصر الجديدة، حمام سباحة للسيدات فقط لقضاء وقت ممتع دون وجود رجال، بتحديد يوم في الأسبوع لممارسة السباحة بحرية.