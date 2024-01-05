7 سنن علميها لأولادك.. كان يفعلها الرسول قبل النوم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الأم مدرسة الأبناء الأولى، منها يتعلمون كل ما يخص أمور الدنيا، وأولها التحصن بالدين، سواء بالرقية الشرعية أو حفظ الأدعية المختلفة، وهناك سنن عن النبي أيضا، تفعلها الأمهات بشكل دروي، وتحرص على نقلها لأولادها، منها 7 سنن نبوية قبل النوم، للحصول على نوم هادئ خالي من التوتر أو القلق، إذ يمكن للطفل من عمر 7 سنوات، القيام بتلك السنن.

وكان الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر السابق، تحدث من قبل عن سُنن النبي قبل النوم، عبر فيديو نشرته قناة الناس في صفحتها على «فيسبوك»، موضحًا السُنن التي كان يفعلها النبي إذا أوى إلى فراشه، والتي حرص النبي على الكشف عنها، لينقل لنا طاعة من طاعاته لله عز وجل.

وأكد «الهدهد» أن من هذه السنن النبوية أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان ينام على شقه الأيمن، ويردد: «اللهم أسلمتُ وجهي إليك، وفوضتُ أمري إليك، وألجأتُ ظهري إليك، رغبةً ورهبةً إليك، لا ملجأ ولا مَنْجى منك إلا إليك، اللهم آمنتُ بكتابِك الذي أنزلتَ، وبنبيِّك الذي أرسلتَ، فإن مُتَّ من ليلتِك، فأنت على الفطرةِ، واجعلْهُن آخِرَ ما تتكلمُ به»، وتلك الأدعية من الأمور التي تحرص الأمهات أيضا، على تعليهما لأولادها كي تحفظهم خلال الليل.

سنن قبل النوم كان يفعلها النبي

كانت دار الإفتاء، أوضحت في منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، سنن قبل النوم كان يفعلها النبي يوميًا، للاقتداء به وبسنته، ويمكنك تبسيطها لأولادك بالشكل الذي تريدينه، وهي على النحو التالي:

1- النوم على وضوء:

قال النبي )صلى الله عليه وسلم) للبراء بن عازب رضي الله عنه: «إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة»، أي أن يكون النوم على طهارة.

2- ينفض الفراش:

أوصى النبي قائلًا:«إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه.. فإنه لا يعلم ما خلفه بعده» رواه البخاري ومسلم.

3- النوم على الشق الأيمن، كما كان نبي الله يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن.

4- قراءة سورة «الْكَافِرُونَ» فإنها تعد براءة من الشرك.

5- يجمع كفيه ثم ينفث فيهما فيقرأ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»، «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ»، «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ»، ثم يمسح النبي بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه، وذلك 3 مرات.

5- قراءة آية الكرسي، وقراءة آخر آيتين من سورة البقرة.

6- التكبير والتسبيح عند المنام: فعن علي رضي الله عنه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال حين طلبت منه فاطمة -رضي الله عنها- خادمًا: «ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما، أو أخذتما مضاجعكما، فكبرا أربعًا وثلاثين، وسبحا ثلاثًا وثلاثين، واحمدا ثلاثًا وثلاثين.. فهذا خير لكما من خادم».

7- ترديد أدعية وأذكار قبل النوم.