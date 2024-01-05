منخفض جوي يهدد 6 فئات خلال ساعات.. 9 إجراءات تحميهم من الخطر

القاهرة - سمر حسين - صحة

72 ساعة من القلق تنتظر الأمهات، بسبب تقلبات حالة الطقس، خوفًا من إصابة أطفالهن بنزلات البرد والأمراض الفيروسية والتنفسية، التي ترتبط عادة بالتغيرات المناخية طوال فصل الشتاء، إذ يبحثن دوما عن حماية الأطفال منها، سواء في البيت أو خلال خروجهم للامتحانات، من جل تحديد الملابس التي تناسب حالة الطقس.

وكانت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، قد حذرت خلال تصريحات تليفزيونية، من تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، خلال الـ72 ساعة المقبلة، يتسبب في سقوط الأمطار، بخلاف التعرض لطقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء، فضلًا عن كثافة الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر.

كيف تحمي أطفالك من تأثير المنخفض الجوي؟

قبل ساعات من التقلبات الجوية، تسعى الأمهات للبحث عن طرق الحماية والوقاية من الأمراض الناتجة عن التقلبات الجوية، إذ قد يصاب الأطفال، خاصة أصحاب المناعة الضعيفة بالأمراض الفيروسية والتنفسية الناتجة عن التغيرات الجوية.

وكانت وزارة الصحة والسكان، حذرت مرارًا وتكرارًا من التقلبات الجوية، إذ تعد تربة خصبة لانتشار الفيروسات المرتبطة بفصل الشتاء، والتي تصيب عدة فئات وعلى رأسهم.

الأطفال.

أصحاب الأمراض المناعية.

أصحاب الأمراض المزمنة.

الحوامل.

كبار السن.

مرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

وذكرت «الصحة» عبر موقعها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عدة نصائح للوقاية من الأمراض والمشكلات الصحية المصاحبة للتقلبات الجوية، خاصة للأطفال على النحو التالي:

- تجنب خروج الفئات الأكثر خطورة من المنزل خلال التقلبات الجوية.

- ضرورة وضع الكمامة خاصة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

- ارتداء الملابس القطنية التي تقوم بتدفئة الجسم وليس الصوف.

- تناول المشروبات والأطعمة التي تقوي المناعة.

- تناول قدر مناسب من المياه للحفاظ على رطوبة الجسم.

- تناول مصل الإنفلونزا وبخاخ الأنف، وفقًا لتوصيات الطبيب.

- غسل الأيدى جيدًا بالماء والصابون.

- عدم لمس الأنف والفم والعين.

- إغلاق نوافذ المنازل جيدًا، وتطهير الأسطح من الأتربة العالقة.