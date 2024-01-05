4 طرق تساعدك على اكتشاف البيض الفاسد قبل تناوله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

البيض من الأطعمة الأساسية في العديد من البلدان حول العالم، هو مصدر جيد للبروتين، والعناصر الغذائية، لذا يجب تخزينه بشكل صحيح قبل تناوله، لأنه يمكن أن يصبح فاسداً إذ مضى على وضعه فترة طويلة.

كما أن البيض الفاسد يمكن أن يسبب التسمم الغذائي مما قد يؤدي إلى بعض الأعراض مثل الإسهال، والقيء، وآلام المعدة.

وفيما يلي بعض الطرق لمعرفة اكتشاف البيض الفاسد قبل تناوله، وفقًا لما جاء في موقعي "sentientmedia"، "Timesofindia".

1- اختبار الطفو

هذه هي الطريقة الأبسط في اكتشاف البيض الفاسد، كل ما عليك ضع البيضة في وعاء مليء بالماء، سوف يغوص البيض الطازج ويستقر في القاع، وإذا كانت البيضة واقفة بشكل مستقيم في القاع ولكنها لا تطفو، فلا يزال تناولها آمنا ولكنها ليست طازجة، أما إذا طفت البيضة إلى الأعلى، فمن المحتمل أنها فسدت ويجب التخلص منها.

2- اختبار الشم

إذا كنت تشك أن البيضة ليست طازجة فيمكنك شمها، البيض الطازج له رائحة ترابية خفيفة، أما إذا كانت رائحته مثل الكبريت فهو فاسد.

3- اختبار الكسر

إذا كنت لا تزال غير مطمئن، عليك كسر البيضة في وعاء، وإذا كان بياض البيض سائلاً وصافياً، والصفار صلب فإن البيضة طازجة.

4- اختبار الهز

قم بهز البيضة بلطف بالقرب من أذنك سوف يصدر البيض الطازج صوت قليلاً، أو معدوم لأن البياض والصفار لا يزالان ملتصقين بالقشرة.

أما إذا سمعت صوت خبط فا هذا دليل على أن البيضة فاسدة.

نصائح للحفاظ على البيض طازج

وضع البيض في الثلاجة عند درجة حرارة 40 درجة فهرنهايت (4 درجات مئوية) .

يجب تخزين البيض في الباب العلوي من الثلاجة وليس في باب الثلاجة.

يجب استخدام البيض في خلال ما لا يزيد عن أسبوعين من تخزينه.

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