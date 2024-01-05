زوجها وابنتها يفتخران بها.. من هي «أم سجدة» صاحبة فيديو «الصبغة يا وحيد»؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بين فترة وأخرى، تتصدر إحدى السيدات اللاتي يظهرن بالطابع الشعبي، مواقع التواصل الاجتماعي، ربما لطابعهن الشعبي، أو لخفة ظلهن في بعض الأحيان، إذ تجلب فيديوهاتهن ملايين المشاهدات، ويحصدن نصيبا كبيرا من الشهرة عبر «السوشيال ميديا».

ونالت «أم سجدة» حظها من الشهرة، بعد ظهورها مع مصفف الشعر وحيد لاشين، بسبب درجات الصبغة التي تظهر بها، كلاهما اشتركا في أسلوب الحديث والمظهر، حتى إن اختلف محتوى فيديوهاتهم، إلا أنها كانت بابًا لملايين المشاهدات، وكسب المال من منصات التواصل الاجتماعي.

من هي «أم سجدة» صاحبة فيديوهات «الصبغة يا وحيد»؟

خلال الأيام القليلة الماضية، تصدرت «أم سجدة» مقاطع مصورة رفقة مصفف شعر يُدعى وحيد لاشين، بسبب اختيارها ألوان صارخة لصبغات الشعر، وهي تصرخ: «أيوة يا وحيد هو ده اللون اللي هتجنن عليه، بحب الفواتح والألوان الملعلعة، عاوزة شعري كده»، وسط ذهول المتواجدين بالمكان، لينتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحصد الآلآف المشاركات.

وبين الفترة والأخرى، تعود «أم سجدة» بمطقع فيديو جديد، ولون «صبغة» صارخ رفقة وحيد لاشين، يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، حتى أصبحت وجهًا دعائيًا لعديد من خبراء المكياج ومصففي الشعر.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ باتت «أم سجدة» ضيفة أمام مقعد المحاور ببعض البرامج التليفزيونية، تحدثت عن نفسها، موضحة أنها من السيدة زينب، وأنها لا تربطها معرفة بالمصفف وحيد لاشين، وأنها عرفته بالصدفة: «قالولي بالصدفة في حد بيعمل كل ألوان الشعر اللي بتحبيها، روحتله بالمترو على طول، واتكلمت كده بطبيعتي، استأذن يصور وينشر، وأنا وافقت، فجأة لاقيته انتشر»، متابعة: «مكنتش بمثل، ووالله ما خدت منه ولا جنيه».

وعن الشهرة التي حققتها، أوضحت أنها كانت بسبب طلتها وخفة روحها: «بلوجر كتير بقوا يقلدوا فيديوهاتي، لأني دمي خفيف فالفيديوهات اللي اتنشرت».

سيدة متزوجة وأم

خلف «أم سجدة» زوج يحبها بحسب حديثها، وابنه تنبهر بمشاهدة مقاطعها: «جوزي بيقف على باب الكوافير يستناني وببيدعمني، لأني مش بعمل حاجة غلط، وبنتي بتقولي بقيتي مشهورة وصحابي بيعرفوكي».

إعلانات واستعدادات للتمثيل

من مقاطع فيديو على المنصات، إلى تصدر إعلانات ترويجية لخبراء التجميل، ومؤخرا الاستعداد لدخول عالم الفن، آخر ما وصلت إليه أم سجدة: «بقيت أعمل إعلانات للميكب أرتست، وكمان بستعد أمثل في رمضان».