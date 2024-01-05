تجنب التنفس من الفم بدلاً من الأنف لهذه الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

بالرغم من أن التنفس من الفم يوفر لك ما تحتاج إليه من أكسجين، قد تكون له تأثيرات أكثر ضرراً على المدى الطويل.

نستعرض في هذا التقرير تأثير التنفس من الفم بدلاً من الأنف وفقاً لـ the health.

الآثار الجانبية للتنفس من الفم

- تغيرات في الوجه، مثل بروز الفك السفلي والأنف المسطح. وذلك لأن التنفس من الفم يضع ضغطاً على الهياكل العظمية في الوجه، مما يؤدي إلى نموها بشكل غير طبيعي.

- انحناء الظهر، قد يؤدي التنفس من الفم إلى انحناء الظهر، وذلك لأن الرأس يميل إلى الأمام بشكل لا إرادي للحفاظ على مجرى الهواء مفتوحاً.

- مشاكل الأسنان، مثل اعوجاج الأسنان ومشكلات الإطباق. وذلك لأن التنفس من الفم يضعف العضلات التي تدعم الأسنان، مما يؤدي إلى تشوهها.

- صعوبة في النوم، وذلك لأنه يتسبب في انخفاض مستويات الأكسجين في الدم. وقد يؤدي ذلك إلى الإصابة باضطرابات النوم، مثل انقطاع النفس الانسدادي النومي.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالتنفس من الفم

- الأطفال هم أكثر عرضة للإصابة بالتنفس من الفم من البالغين، وذلك لأن عظامهم وعضلاتهم في مرحلة النمو.

* الأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو انسداد الأنف، وذلك لأن الانسداد في الأنف، الناتج عن الحساسية أو التهاب الجيوب الأنفية أو غيرها من الحالات، إلى التنفس من الفم.

* الأشخاص الذين يعانون من السمنة، قد يؤدي تراكم الدهون في الرقبة إلى انسداد مجرى الهواء، مما يؤدي إلى التنفس من الفم.

كيفية علاج التنفس من الفم

إذا كنت تعاني من التنفس من الفم، فمن المهم تحديد سبب ذلك، فإذا كان السبب هو انسداد الأنف، فيمكنك علاجه من خلال تناول الأدوية أو الخضوع للعلاج الجراحي. أما إذا كان السبب هو مشكلة في الهيكل العظمي، فقد تحتاج إلى العلاج الطبيعي أو ارتداء جهاز تقويم الأسنان.

نصائح لمنع التنفس من الفم

إذا كنت قلقاً بشأن إصابتك بالتنفس من الفم، فهناك بعض النصائح التي يمكنك اتباعها لمنع ذلك، مثل:

- الحفاظ على صحة الأنف: حاول تجنب التعرض لعوامل الحساسية والتهاب الجيوب الأنفية.

- فقدان الوزن: إذا كنت تعاني من السمنة، فقد يساعدك فقدان الوزن على تقليل انسداد مجرى الهواء.

- ممارسة الرياضة: تساعد التمارين الرياضية على تقوية عضلات الوجه والفكين، مما يساعد على منع التنفس من الفم.



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