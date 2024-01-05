قبل عيد الميلاد.. طريقة عمل «البطة الشهية» في 4 خطوات مضمونة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع اقتراب احتفال الإخوة الأقباط بأعياد الميلاد، تحرص الأمهات وربات البيوت على تحضير الأطعمة المغذية لأسرتها، بعد أيام طويلة من الصيام، وذلك لاسترداد صحتهم وقوتهم البدنية من جديد.

وتأتي وجبة البط لتكون الطبق الرئيسي على الكثير من الموائد، وفي السطور التالية تقدم «هن» أسرع الطرق لعمل البط في المنزل وتسويته بالطريقة الصحيحة، ليكون طعمه أقرب إلى المطاعم الجاهزة.

طريقة تحضير البط بتكات سريعة

المقادير:

- بطة.

- بصلة مقطعة.

- طماطم.

- فص ثوم.

- فلفل رومي.

- ملعقة كبيرة كاتشب.

- ملعقة كبيرة عسل أبيض.

- رشة حبهان بودر.

- رشة قرفة بودر.

- ملح.

- فلفل أسود.

- كيلو بصل أورما صغير.

- نصف كيلو جزر مقشر.

- نصف كيلو كوسة مقشرة.

- نصف كيلو بطاطس مقشرة.

- 2 عود كرفس مقطع.

-2 كوب ماء مغلي.

خطوات تحضير البط بعيد الميلاد

طريقة عمل البط، يفضل اتباع الخطوات التالية:

- الخطوة الأولى: يجب أن تحرص ربة المنزل على التأكد من غسل البطة بالداخل والخارج، باستخدام مكون الدقيق، وبعد ذلك تترك لساعة كاملة، في كمية من الماء وعليها ملح وسكر وربع كوب خل وعصير الليمون.

- الخطوة الثانية: بعد الانتهاء من تنظيف البطة، تبدأ ربة المنزل في تحضير مقادير التتبيلة، ثمّ فرمها جيدًا، مع إضافة أ ينوع من الخضار حسب الرغبة لستاعد على تسويتها.

- الخطوة الثالثة: وضع البطة داخل التتبيلة، ثم إضافة كوبين ماء مغلي، وتغطية الصينية جيدا.

- الخطوة الرابعة: احضري الصينية وضعي عليها البطة، ثم ادخليها إلى الفرن الساخن حتى تمام النضج، وقدميها لعائلتك بجانب الأرز والمقبلات حسب الرغبة.