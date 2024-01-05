أفضل 5 طرق سحرية لخسارة الوزن.. أبرزها ممارسة الرياضة في الصباح

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعاني معظم السيدات والفتيات مشكلة زيادة الوزن المفرطة، ويرغبن في إنقاصه حتى يستطعن شراء ملابس تناسبهن، ويكن أكثر صحة ورشاقة، ولحماية أجسادهن من التعرض لأمراض السمنة التي ينتج عنها الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

وفي السطور التالية، تستعرض «هن» أفضل الطرق والخطوات المضمونة لخسارة الوزن بشكل أسرع دون تدخل لإجراء العمليات الجراحية التي تكمم المعدة، وتسبب مضاعفات خطيرة في معظم الحالات، وذلك بحسب ما ذكره موقع «دويتشه فيله»، وأكده الدكتور عمرو ناجي، استشاري التغذية العلاجية خلال حديثه لـ«هن».

طرق خسارة الوزن بشكل أسرع

1- تناول طعام صحي ومتنوع:

ينصح بتضمين طبق الطعام بالخضروات أو الفواكه، بجانب الوجبة الأساسية حتى يحصل الشخص على الكثير من الفيتامينات والبروتينات، ويشعر بالشبع، وبالتالي لا يحتاج إلى الحصول على أكثر من وجبة في اليوم.

2- الحصول على الأطعمة التي تحتوي على الألياف:

يفضل أن يختار الشخص الأطعمة التي تحتوي على كمية عالية من الألياف، كونها تُشعر الشخص بالامتلاء طوال اليوم.

3- شرب كميات كافية من الماء:

ينصح بتناول الماء على مدار اليوم، ومع خفض الكميات التي يحصل عليها من المشروبات الغازية التي تحتوي على سكريات بنسبة كبيرة، وهو ما يسهل من فقدان الكثير الوزن مع الوقت.

4- تجنب الأطعمة السريعة من الخارج:

ينصح السيدات والفتيات اللاتي يرغبن في خسارة الوزن والحصول على جسد ممشوق، ولكي يحصلن على ذلك، عليهن تقليل شراء الوجبات الجاهزة، واستبدالها بإعداد الأكل في المنزل، مع مضغ الطعام جيدا لتسهيل عملية الهضم.

5- ممارسة الرياضة نصف ساعة يوميا:

يفضل أن يمارس الشخص الرياضة سواء الذهاب إلى الجيم أو لعب رياضة معينة، ويعتبر الجري في الصباح من أفضل الرياضات التي ينصح باتباعها، كونه تمرين يساعد على حرق السعرات الحرارية والشعور بالنشاط خاصة في صباح كل يوم.