«معجزة غيرت حياتي».. فتاة سورية تروى تجربتها مع سورة البقرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أميمة فتاة في مقتبل العمر، كانت تعاني الكثير من المشاكل والضيق في حياتها، ولكن بعد أن بدأت بقراءة سورة البقرة يوميًا، تحولت حياتها إلى الأفضل، وأصبحت أكثر راحة بال وطمأنينة.

وعبر مقطع فيديو قصير نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، تحدثت أميمة عن تجربتها مع سورة البقرة، وكيف ساعدتها على حل مشاكلها وتحسين حياتها.

لاقى المقطع تداولًا كبيرًا والآف التفاعلات في وقت قصير، ما أثار فضول الكثيرين لمعرفة المزيد عن هذه التجربة.

تأثيرها معجزة

وعبر المقطع القصير، قالت أميمة وهي فناة سورية، عن تأثير المداومة على قراءة سورة البقرة في حياتها: «اليوم بالظبط صار لي سنتين كاملين بقرأ يوميًا، سورة البقرة يمكن خلال السنتين دول ما قريتها خمس أو ست مرات، لكن خلالهم شوفت كرم الله وحنيته، رزق، وراحة بال، صحة، وشغل ومحبة ناس وقبول، أنا من جواتي راضية عن نفسي، بتمنى من الله كل بني آدم يقرأ السورة دي، هي معجزة كانت في حياتي، أتمنى كل واحد يقرأها، مش عشان أي نية حط إنك مستودع حياتك عند الله، وشوف اللي يصير في حياتك، كون على ثقة أن رب هذه السورة قادر يخلق لك المعجزات عن طريقها».

فضل قرأة سورة البقرة

وخلال تصريحات تلفزيونية، قال الشيخ رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر، عن فضل سورة البقرة:«فضل قرأة سورة البقرة تسميتها توقيفية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي سماها سورة البقرة، من أعظم سور القرآن الكريم إن لم تكن الأعظم، بدأ نزولها في المدينة من بعد هجرة سيدنا النبي- صلى الله عليه وسلم- واستمر نزولها حتى نهاية السنوات، وآخر آيه في القرآن الكريم نزولًا كانت في سورة البقرة، هي السورة التي رسمت منهج الله في الأرض، وهي التي تقول إن كل شيء ملك له وهو مسخر لك، ومن أول آية لآخر آية بتقول إننا مسؤولين عن الأرض، من فضائلها أن النبي- عليه الصلاة والسلام- قال: (عليكم بسورة البقرة، فإن أخذها بركة)، بمنعى القراءة والفهم والعلم والعمل، وتركها حسرة، مهم تكون موجودة كل يوم في البيت وهي أفضل علاج لكل شيء وحصن من الحسد والشياطين».