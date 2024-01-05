أعراض إذا ظهرت عليك تدل على وجود مشكلات في المبايض.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك أعراض إذا ظهرت عليك تدل على وجود مشكلات في المبايض، لذا يجب مراقبة أي تغيرات فور الشعور بألم شديد في الجزء السفلي من الجسم.

وتكيسات المبايض هي أكياس مملوءة عادة بالسائل في أحد المبيضين أو على سطحه.

كما أن للمرأة مبيضين، واحد منهُما على كل جانب من جانبي الرحم، ويأخذ كل مبيض شكل ثمرة اللوزة وحجمها تقريبًا.

وتنمو البويضات وتنضج في المبيض، وتُطلق البويضات في الدورات الشهرية خلال سنوات القابلية للإنجاب، وفقًا لما جاء في موقع "مايو كلينك".

وتكيسات المبايض من الحالات الشائعة، وفي أغلب الأحيان، لا تشعر المرأة إلا بقليل من الانزعاج أو لا تشعر بأي انزعاج إطلاقا، ولا تسبب تلك التكيسات أي ضرر.

ويمكن أن تختفي معظم التكيسات دون علاج في غضون بضعة أشهر،

ولكن أحيانًا يمكن أن تعرض تكيسات المبايض للالتواء أو التمزُّق.

ويمكن أن يُسبب ذلك حدوث أعراض خطيرة، ولحماية صحتكِ، يجب إجراء فحوص الحوض بانتظام ومعرفة الأعراض التي يمكن أن تشير إلى وجود مشكلة خطيرة محتملة.

الأعراض

ألن متقطعاً في الحوض.

ألم خفيف أو حاد في منطقة أسفل السرة باتجاه جانب واحد.

الشعور بامتلاء أو ضغط أو ثقل في بطنك.

الانتفاخ.

متى تزور الطبيب؟

عند الشعور بما يلي:

ألم شديد ومفاجئ في البطن أو الحوض.

ألم مصحوب بالحمى أو القيء.

برودة الجلد ورطوبته.

سرعة التنفس.

الدوخة أو الضعف.

نزيف حاد.



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