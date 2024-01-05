7 أسباب تكشف عن نقص الحديد في الجسم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يعد فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أحد أنواع فقر الدم الشائعة، وهي حالة يفتقر فيها الدم إلى ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة، وتنقل خلايا الدم الحمراء الأكسجين لأنسجة الجسم.

وفي البداية، يمكن أن يكون فقر الدم الناتج عن نقص الحديد طفيفًا جدا لدرجة عدم ملاحظته، ولكن كلما قَل مستوى الحديد في الجسم وازداد فقر الدم سوءًا، تشتد مؤشرات المرض والأعراض.

ووفقًا لما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي، تشمل مؤشرات فقر الدم الناتج عن نقص الحديد والأعراض ما يلي:

الإرهاق الشديد.

الضعف.

شحوب الجلد.

ألم الصدر، أو تسارُع ضربات القلب، أو ضيق النفَس.

وهناك أعراض أخرى أكثر شيوعًا وتشمل ما يلي:

الصداع، أو الدوخة.

برودة اليدين والقدمين.

التهاب أو ألم في اللسان.

هشاشة الأظافر.

اشتهاء غير عادي للمواد غير الغذائية، مثل الثلج، أو الأتربة، أو النشا.

ضعف الشهية.

الأسباب

يحدث فقر الدم الناجم عن نقص الحديد نتيجة لنقص عنصر الحديد، فمن دون وجود كمية كافية من الحديد، لا يستطيع جسمك أن ينتج ما يكفي من مادة خلايا الدم الحمراء التي تمكنها من نقل الأكسجين، ونتيجة لذلك، قد يجعلك فقر الدم الناجم عن نقص الحديد تشعر بالتعب وضيق النفس.

إذا كنت لا تستهلك كميات كافية من الحديد، أو إذا كنت تفقد الكثير من الحديد، لا يمكن لجسدك أن ينتج الهيموجلوبين الكافي، وستكون معرضًا للإصابة بفقر الدم بسبب نقص الحديد في النهاية.

تشمل أسباب فقر الدم بسبب نقص الحديد الآتي:

فقدان الدم.

نقص الحديد في نظامك الغذائي.

عدم القدرة على امتصاص الحديد.

الحَمل.

افتقار نظامك الغذائي للأغذية الغنية بالحديد واللحوم والبيض.

عدم تناول الخضروات الخضراء الغنية بالألياف والأطعمة المعززة بحمض الفوليك.

يمكن أن تؤثر إزالة جزء من أمعائك جراحيًا في قدرتك على امتصاص الحديد والمغذيات الأخرى.

عوامل الخطورة

النساء: نظرًا لأن النساء يفقدن الدم في أثناء الحيض.

الرضع والأطفال: قد يتعرض الرضع، وخاصة أولئك الذين عانوا انخفاض الوزن عند الولادة أو المولودين قبل الأوان.

النباتيون: قد يكون الأشخاص الذين لا يتناولون اللحم أكثر عرضة للإصابة بفقر الدم.

المتبرعون بالدم على نحو متكرر.

الوقاية

اختيار أطعمة غنية بالحديد.

تناول اللحوم الحمراء.

تناول الأسماك الحرية.

تناول الخضروات الورقية.

تناول الفواكه المجمدة، مثل الزبيب والمشمش.