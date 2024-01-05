أسماء بنات مميزة من 4 حروف.. «عشان متحتريش»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اختيار اسم طفلة من أهم القرارات التي ستتخذها الأم في حياتها، لأن الاسم سيرافق ابنتها طوال الحياة، لذلك تحرص الأمهات على اختيار اسم مميز وذو معنى، ويعبر عن شخصيتها.

عندما يتعلق الأمر باختيار اسم طفلة مميز، تحتار الكثير من الأمهات، ويصبح الأمر صعبًا، لأن الصغيرة ستحمل الاسم مدى الحياة، لهذا السبب، تحرص الكثيرات على اختيار أسماء بنات من 4 حروف، بداية من حرف الألف، حتى حرف الياء، مع معرفة المعاني من موقع معجم اللغة العربية عبر الويب سايت.

كما تحرص بعض الأمهات على اختيار أسماء شهيرة بحرف الياء، مثل اسم يافا، وهو اسم مدينة فلسطينية شهيرة، لمن تريد أن تسمي ابنتها باسم جميل.

الأسماء بحرف الألف من 4 حروف:

أروى:

وهي جمع لإناث الوعول وهي نوع من الغزلان.

أثیر:

وتعني لمعان السیف.

أسیل:

الاسم شهير بين الناس خاصًة لوجدها في رواية شهيرة، ومعنى الاسم الناعم والرقیق.

أسماء بنات بحرف الباء من 4 حروف

برجا:

اسم عربي الأصل لكنه شهير في الدراما التركية، ويعني ذات العيون الحسنة البراقة.

بتول:

ومعناه التي لم يلمسها أي رجل وهو لقب السيدة مريم العذراء ويشتهر الاسم في الشام.

بسنت:

معنى الاسم الزهرة الطيبة الرائحة وشذاها مميز.

أسماء بنات من 4 حروف تبدأ بحرف التاء:

تالا:

ومعنى الاسم النخلة الصغيرة.

تقوى:

ويعني الفتاة العفيفة التي تتعلق بالله وقريبة منه بممارسة العبادات والأعمال الصالحة.

تاج:

اسم عربي، ويعني الإكليل الذي يزين الرأس وترتديه العروس، وهو يرمز للشرف والمجد.

أسماء بنات من 4 حروف تبدأ بحرف الجيم:

جوري:

نوع من أنواع الزهور.

جودي:

اسم الجبل الذي استوت عليه سفينة سيدنا نوح عليه السلام ويقع في سيناء.

جهاد:

من الأسماء العربية الأصيلة معناه قتال الأعداء يعبر عن الشجاعة والبسالة، ويطلق على البنت والصبي.

أسماء بنات من 4 حروف تبدأ بحرف الراء:

رحيق:

أي ما تفرزه الأزهار لاجتذاب الحشرات

رغدة:

معنى الاسم الحياة الطيبة السعيدة.

روعة:

معنى الاسم شديدة الجمال وهو اسم قديم.

رباب:

معنى الاسم السحاب الأبيض.

أسماء بنات من 4 حروف تبدأ بحرف السين:

سجدة:

ومعناه وضع الجبهة على الأرض تعبدًا لله- عز وجل.

سدرة:

معنى الاسم الشجرة التي تسمى سدرة المنتهى.

سوسن:

وهو نوع من أنواع الزهور.

أسماء بنات من 4 حروف تبدأ بحرف الشين:

شفاء:

يدل على تغلب الفتاة على المرض والتعافي منه.

شادن:

ابن الغزال الذي قوى عوده، وأصبح بمقدوره الاستغناء عن رعاية أمه له وهو من الأسماء الشهيرة في السودان.

شاهي:

أصل الاسم فارسي، ويطلق على المولودة قوية البصر، والمُحِبة الراغبة بالشيء.

أسماء بنات من 4 حروف تبدأ بحرف الدال

دفيف:

وهو صوت تضارب أجنحة الطيور أثناء الطيران.

دينا:

وهو اسم لابنة سيدنا يعقوب عليه السلام ويعني المصون.

ديما:

مطر فيه سكون بلا رعد أو برق.

دانا:

الحجر الكريم أو اللؤلؤة.

دالا:

اسم عربي مأخوذ من اسم داليا أو دلال، وهو من أسماء البنات المميزة والخفيفة.

أسماء بنات من 4 حروف تبدأ بحرف الزال

زرين:

يطلق على الإناث، ويعني الذهبية

زينة:

الجميلة الرقيقة.

زمزم:

الكثير الوافر، وهي بئر في مكة.

زهاء:

أصل الاسم عربي، وهو مصدر (زها)، ومن معانيه استخف، وتكبر، وأشرق، ونما، وأضاء.

أسماء بنات من 4 حروف تبدأ بحرف اللام

لوسي:

الضوء اللامع

لميس:

معنى الاسم اللينة ناعمة الملمس.

لياء:

معنى الاسم الأرض البعيدة عن الماء وتدل على الانفراد واعتزال الناس.

ليان:

معنى الاسم الليونة والنعومة وتعني أيضًا الرغد ونعمة العيش.

لمار:

ماء الذهب الصافي.

أسماء بنات من 4 حروف تبدأ بحرف النون:

نوسة:

معنى الاسم كثيرة الحركة.

نينا:

اسم روسي ويعني الحالمة.

نيرة:

اسم يعني المرأة المضيئة ودائمة النور المشرقة.

نجمة:

هو اسم نوع من أنواع النبات كما أنه اسم حجر سماوي.

اسماء بنات بحرف الميم:

مرام:

ويعني الأمل، وهو كلّ شيء يُراد مناله أو الحصول عليه، وهو أيضًا يكون في التمنّي لحصول الشيء.

مُهرة:

اسم يعني صغير الخيل.

مروج:

اسم يعني الأرض الواسعة الخضراء.

منال:

اسم يعني ما يسعى الشخص لتحقيقه.

منار:

اسم يعني موضع النور.

ميار:

اسم يعني جالبة الطعام.