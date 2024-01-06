دراسة تكشف.. كيف يؤثر قلة النوم على الذاكرة ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة حديثة، أن اتباع أنماط غير صحية للنوم في عمر الـ 30 والـ 40 عامًا، يزيد من خطر الإصابة بضعف الذاكرة في منتصف العمر، وذلك حسب ما ذكرته الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب.

وتابع فريق البحث من جامعة كاليفورنيا 526 شخصاً متوسط أعمارهم 40 عاماً، واستمرت المتابعة لمدة 11 عاماً، ارتدى خلالها المشاركون جهاز تتبع على المعصم، لرصد توقيت وعدد ساعات النوم، ومعدل الحركة التي تقطع الاستغراق في النوم، نقلا عن موقع 24 الأماراتي.

ووجد الباحثون أن 49% من المشاركين لديهم درجة ما من اضطرابات النوم، وتم تقسيمهم إلى 4 مجموعات حسب شدة الاضطراب.

وتبين أن الذين لديهم أكبر معدل من اضطرابات النوم كانوا أكثر تراجعاً في الاختبارات المعرفية بعد 10 سنوات.

وحذرت النتائج من مخاطر "تجزئة النوم" على القدرات المعرفية وصحة الذاكرة، حيث تبين أنها تسرع تدهور الذاكرة بمقدار الضعف.

وأشار البحث إلى أن عمق النوم وعدم اضطرابه يلعب دوراً أكثر أهمية من عدد ساعاته في الحفاظ على صحة الذاكرة.

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