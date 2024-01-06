ماذا يحدث لجسمك عند تناول العدس مع البصل؟.. 6 فوائد غير متوقعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

خلال فصل الشتاء، ترغب الكثير من الأمهات في تحضير طبق «العدس» للأبناء، في وجبة مفضلة للجميع سواء الصغار أو الكبار، بالإضافة إلى أنها من الأطعمة التي تساعد على تدفئة الجسم في أثناء الطقس البارد، كما أنها غير باهظة الثمن وسريعة التحضير ولا تحتاج إلى الكثير من المكونات.

وتزيد القيمة الغذائية المتواجدة في «العدس» عندما يتناول معها الشخص البصل، فهو من الخضروات التي تحتوي على كميات مناسبة من مضادات الأكسدة، التي تحمي الجسم من الإصابة بنزلات البرد، وتعزز من صحة الجهاز المناعي.

وفي السطور التالية، تستعرض «هن» فوائد تناول العدس مع البصل في فصل الشتاء، وأهم الفئات التي يجب عليها تجنب تناوله تمامًا.

فوائد تناول العدس مع البصل؟

وفي هذا السياق، ذكر الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن طبق شوربة العدس لا غنى عنه في فصل الشتاء، وذلك لفوائده التي لا حصر لها خاصة عند تناول الشخص البصل بجانبه، فإنه يساعد على وقاية الجسم من التعرض للأمراض الفيروسية والبكتيرية التي تنتشر في هذا الفصل، موضحًا أهم فوائد العدس والبصل في الفقرات التالية:

1- يعد العدس مساويا للأسماك في فوائدها الكثيرة، فهو غني بالبروتينات التي يحتاج إليها الجسم لزيادة نسبة المناعة وحماياته من العدوى البكتيرية.

2- يوجد في شوربة العدس كميات مناسبة من النشويات، وبالتالي يمد الجسم بالطاقة التي تساعد على تدفئة الجسم.

3- يحتوي العدس على العديد من المعادن المتنوعة مثل الحديد، الكالسيوم، الماغنيسيوم، الفوسفور.

أهم فوائد تناول البصل:

1- يساعد الجسم على محاربة أمراض القلب والأوعية الدموية، ويحمي الشخص من جلطات المفاجئة.

2- يعزز البصل من الجهاز المناعي فهو غني بفيتامين C.

3- من أفضل الأطعمة التي تعمل على تحسين الجهاز الهضمي، خاصة للأشخاص التي تعاني من الإمساك.

متى يحذر تناول شوربة العدس مع البصل؟

أوضح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنه على الرغم من الفوائد المتعددة لشوربة العدس والبصل، إلا أنه يفضل تجنبها على الفور إذا كان الشخص ضمن إحدى الحالات التالية:

1- يجب على الأشخاص التي تعاني من زيادة مفرطة في السمنة من تناول العدس والبصل، لأنه يحتوي على نسبة مرتفعة من السعرات الحرارية، ما يجعله غير مناسبًا على الإطلاق، إذ تناوله يعمل زيادة فرص الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين مع مرور الوقت.

2- الأشخاص التي تعاني من النقرس أو الأملاح، وحصوات في الكلى، بالإضافة إلى مرضى القولون، يجب عليهم فورا حذف طبق شوربة العدس من قائمة الطعام الخاصة بهم.