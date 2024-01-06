مصمم مصري يدعم القضية الفلسطينية بمجموعة أزياء "حرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر مصمم الديكور والأزياء المصري محمد نور، مجموعة تصاميم بعنوان "حرة" تدعم القضية الفلسطينية عبر حسابة الرسمي على فيسبوك، واعتمد في تصميماته على الذكاء الأصطناعي، وكانت التصاميم مستوحاة من الكوفية الفلسطينية.



ووسط حالة من الإبداع الممزوج بين الحداثة العالمية والتراث، عبّر نور عن الهُوية الفلسطينية بقطع مميزة من اللونين الأبيض والأسود، نقلا عن موقع 24 الإماراتي.

وقال نور: "مصدر إلهامي لمجموعة حرة، هو الشال الفلسطيني، الذي يعبر عن التراث والثقافة والمقاومة".

الشال رمز المقاومة



وجاء اختياره للكوفية الفلسطينية؛ لاعتبارها رمزاً تراثياً فلسطينياً، إذ تكونت مجموعة "حرة" من 42 قطعة من الفساتين "الكاجوال"، والتي تمثل مجموعة متكاملة من الأزياء، لجميع الأعمار وجميع المناسبات والأوقات.

فمن خلال هذه القطع المصنوعة من خامات مصرية عالية الجودة من الأقمشة القطنية والستان والحرير، نستطيع رؤية تلبيتها لكل الأذواق، وللمحجبات وغير المحجبات في طريقة تواكب الموضة برؤية عربية تراثية.

وعن تسمية المجموعة بـ "حرة"، يوضح نور قائلاً: "أطلقت اسم حرة على المجموعة لما يحدث مؤخراً في غزة من تصعيد، على أن ترمز هذه المجموعة للحرية والخلاص".

ووفقاً لنور أسلوب الحداثة والتراث هو أسلوب شهير في عالم التصميم، ويطلق عليه "بالبوست مودرن"، بحيث يكون مصدر إلهام التصميم من وحي التراث.

الذكاء الاصطناعي.. والكوفية

ما هو غريب في إنتاج قطع نور، هو استخدامه لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وضح: "تدربت على الذكاء الاصطناعي في إنتاج الأزياء لمدة لا تقل عن 6 أشهر".

وباشر نور بعد فترة تدريبه بإنتاج قطع حرة باستخدام الذكاء الاصطناعي؛ وإيماناً منه بأهمية الإضافة التقنية إلى عالم الأزياء.



وعن سؤاله عن متى بدأت فكرة حرة؟، يوضح نور "بدأت في الفكرة في منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، مع تصاعد الأحداث، إلا أن تطبيق الفكرة ودراسة تفاصيل الإنتاج استغرق الكثير من الوقت لتقديم عمل يرضي جميع الأذواق، بشكل يفهمه العالم كله ويؤكد الهوية العربية".

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