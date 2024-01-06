"أمل جديد" عقار يحارب البكتيريا المقاومة للأدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - وجد باحثون من جامعة هارفارد وشركة الأدوية هوفمان-لاروش، نوع حديث من المضادات الحيوية، ثبت فعاليته ضد البكتيريا القاتلة المقاومة للأدوية، ويعرف باسم "زوسورابالبين"، وذلك وفقًا لما ذكره موقع healthday.

ويمكن للبكتيريا تُعرف باسم CRAB عندما تصبح مقاومة للمضادات الحيوية، أن تسبب التهابات خطيرة في الرئتين والمسالك البولية والدم، وتصبح مقاومة للمضادات الحيوية القوية واسعة النطاق، نقلا عن موقع 24.

وقال الدكتور كينيث برادلي من شركة روش فارما: "زوسورابالبين يستخدم طريقة فريدة من نوعها في العمل، هو نهج جديد، سواء من حيث المركب نفسه، أو من حيث الآلية التي يقتل بها البكتيريا".

كما حاول العلماء أولاً تحديد ثم ضبط الجزيء، الذي يمكنه عبور تلك الأغشية المزدوجة والقضاء على البكتيريا.

وبعد سنوات من تحسين فعالية وسلامة عدد من المركبات، اختار الباحثون جزيئاً معدلاً واحداً.

وفي هذه الدراسة، عمل عقار زوسورابالبين على أكثر من 100 عينة من سرطان السرطان. كما أنه قلل من مستويات البكتيريا لدى الفئران المصابة بالالتهاب الرئوي الناجم عن بكتريا CRAB القاتلة، ومنع موت الفئران المصابة بالإنتان الناجم عن البكتيريا.

ويجري حالياً اختبار العقار في أول تجربة بشرية لتحديد مدى سلامته.

وتشير التقارير الطبية إلى أنه في الولايات المتحدة وحدها، هناك أكثر من 2.8 مليون عدوى مقاومة لمضادات الميكروبات كل عام. ويموت أكثر من 35 ألف شخص نتيجة لذلك.

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