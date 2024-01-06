ماذا يحدث للجسم بعد تناول ملح الطعام باستمرار؟.. أمراض خطيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

ملح الطعام مكون أساسي لكل الأكلات وتحديدًا المخبوزات، حتى أنه يضاف بنسب قليلة خلال صنع الكثير من أنواع الحلويات، وعادًة ما يستعمل الكثير منه لحفظ الأطعمة، ورغم استخدامه بالعديد من الأطباق، إلا أنه يُعد من السموم، التي تستهدف صحتنا.

وعادًة ما يحتاج الجسم نسبة من الملح بالتأكيد، لكن تجاوزها أو إلغائها يؤدي بالضرر على أجسامنا.

ووفقاً لموقع «Health line»، وتصريحات دكتور محمد المنيسي، استشاري أمراض الباطنة، نعرض لكم أخطر أمراض يجلبها تجاوز الحد المسموح لتناول الملح.

ارتفاع معدل المستوى الطبيعي لضغط الدم

الخلل بمستوى المعادن في الجسم، وزيادة معدل الصوديوم، ينتج عنه احتجاز الماء في الجسم، ما يؤدي إلى مضاعفة كمية الدم، وبالتالي يرتفع ضغط الدم معه، ويُعد هذا المرض أشهر ما يسببه تجاوز الكمية المسموح بها من الملح.

أزمات قلبية

بما أن تجاوز الحد المسموح به من الملح يسبب ارتفاع معدل ضغط الدم وزيادة حجمه، فبالتالي يتضخم حجم عضلة القلب، ويؤدي ذلك إلى ضُعف القلب، ويجعله مُعرض للجلطات، أو يتطور إلى سكتة قلبية مفاجئة.

أزمات بالجهاز الهضمي

زيادة معدل الصوديوم بالجسم، يؤدي إلى الإصابة بسرطان المعدة، وبالتالي فإن الإفراط في دخول كميات كبيرة من الأملاح للجسم يُمثل خطر واضح على المعدة، لما يُحدثه من خلل بمستوى الحمض والقاعدة بالمعدة.

العبث بطبيعة عمل الهرمونات

تواجد كمية كثيفة من الصوديوم في الجسم ، يعبث بطبيعة عمل الهرمونات، وبالتالي تتأثر أغلب الأنشطة الحيوية للجسم، وبالأخص تلك المعتمدة على العوامل الكهربية بالجسم، الداخلة في النظام العصبي، وينتج عن ذلك الإصابة بالدوار، والاكتئاب، وحدوث الشد العضلي للجسم.

التأثير على كفاءة العظام

ضرر زيادة معدل الصوديوم في الجسم، يمتد ليصيب العظام أيضًا، مما يُسببه من هشاشة عظمية، وخاصة السيدات بعد سن اليأس؛ وذلك لمنعه امتصاص الكالسيوم والاستفادة منه، بالإضافة للتأثير السلبي لمنع امتصاص الكالسيوم على وقف نمو العظام.

التعرض للجفاف

زيادة الصوديوم تعمل على امتصاص الماء من خلايا الجسم، بفضل الخاصية الإسموزية، مما يؤدي إلى حدوث جفاف للخلايا، والشعور الشديد بالرغبة في تناول الكثير من المياه، والتي سيتم حبسها في الجسم؛ بسبب زيادة نسبة الصوديوم، لذلك يُمنع عن الذين يتابعون النظام الغذائي تناول المخللات؛ لكثرة ما بها من أملاح وبالتالي كثرة نسبة الصوديوم العابرة للجسم.