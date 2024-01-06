لماذا أكلت فتاة العريش 2 كيلو جرام من شعرها؟.. طبيب يكشف مفاجأة

القاهرة - سمر حسين - صحة

ألم لا يٌحتمل، وقيء وإمساك مٌزمن، أعراض قاسية لازمت فتاة من العريش في الـ16 من عمرها، عانت من العديد من الآلام المٌصاحبة لفقدان الوزن الشديد، قبل أن يصل بها الحال إلى المستشفى الجامعي بالقاهرة، حيث تمكن الأطباء من تشخيص حالتها، التي تعد واحدة من الحالات المرضية النادرة.

فحوصات طبية وإشاعات ومناظير، حتى نجح الفريق الطبي من تشخيص الفتاة وخضوعها لعملية جراحية واستخراج كرة الشعر وزنها نحو 2 كيلو جرام، عن طريق فتح جراحي بالمعدة؛ إذ عانت من حالة مرضية نادرة تسمى «البازهر الشعري»، أو «هوس أكل الشعر أو متلازمة رابنزل»، نتيجة لحالة نفسية أدت إلى إغلاق كلي للمجرى الهضمي.

لماذا أكلت فتاة العريش 2 كيلو جرام من شعرها؟

قال هشام رامي، أستاذ الطب النفسي، بجامعة عين شمس في تصريحات خاصة لـ«هُن» إن سبب تناول فتاة لشعرها بهذه الكمية هو مرض نفسي نادر يحدث بسبب المعاناة من اضطرابات عدم التحكم في الاندفاعية، الناتج عن التوتر الشديد، ما يدفع صاحبه للقيام بأمور تأذي النفس: «بيبقى عنده رغبة يقتلع شعره بدون تحكم، ووقتها بيوصل لمشاكل صحية خطيرة».

وكشف «رامي» مفاجئة صادمة حول الفتاة، بأنه على الرغم من إنقاذ حياتها واستخراج الشعر، إلاً إنها ستعود مُجددًا لنزعه وبلعه مرة أخرى، حال عدم التأهيل والعلاج النفسي من الأزمة، التي تمر بها بالفعل، وذهبت بها إلى هنا، خاصة، وإن عدم العلاج مع تكون كرات الشعر يٌؤدي للموت في النهاية.

ما هو هوس أكل الشعر؟

يُعرف باسم اضطراب شد خصل الشعر، وهو اضطراب نفسي يتضمن رغبة متكررة لشد الشعر من فروة الرأس، أو الحواجب أو مناطق أخرى من الجسم، وذلك وفقًا لموقع «Mayo Clinic».

الأعراض

نزع الشعر المتكرر، خصوصًا من فروة الرأس أو الحاجبين أو الرموش، وأحيانًا أخرى من مناطق أخرى من الجسم.

- الشعور بالراحة والسعادة عند نزع الشعر.

- فقدان ملحوظًا للشعر.

- تناثر الحاجبين والرموش أو تساقطهما.

أسباب هوس نزع الشعر

-الضغط العاطفي.

-الاكتئاب والقلق.

- مشاكل في العمل والمجتمع.

أضرار متلازمة هوس نزع الشعر

حدوث ندبات وأضرار مثل الالتهابات، بفروة رأسك أو المنطقة التي يتم شد الشعر.

- التأثير السلبي على نمو الشعر بشكل دائم.

- تكون كرات الشعر المتلبدة «بازَهْرٌ شَعْرِيّ»، داخل جهازك الهضمي.

- فقدان الوزن.

- التقيؤ.

- انسداد الأمعاء حتى الموت.