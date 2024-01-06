هذا الفول بديل صحي آمن للحوم.. فما هو ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - فول الصويا من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، كما يحتوي على على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، مثل تلك الموجودة في اللحوم، ما يجعله بديل صحي وآمن لعدم احتوائه على الكوليسترول واللاكتوز، حسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي "Better Health Channel" التابع لحكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية.

ما أبرز فوائده؟

يحتوي على نسبة عالية من الألياف

يحتوي على نسبة عالية من البروتين

مصدر جيد لأحماض أوميغا 3 الدهنية

مصدر جيد لمضادات الأكس

وأشارت الأبحاث إلى وجود عدد من الفوائد المحتملة لأطعمة الصويا. ومن بينها:

خفض ضغط الدم

تحسين الأوعية الدموية، مثل زيادة مرونة جدران الشرايين

تحسين صحة العظام

الحماية ضد بعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي

تحسين الوظيفة الإدراكية والذاكرة البصرية

مصادر الطعام

يمكن استهلاك فول الصويا بطرق عديدة. على سبيل المثال، هناك دقيق الصويا، وفول الصويا الكامل، و التوفو، وحليب الصويا، وغيرها، نقلا عن موقع سي أن أن.

ولكن، لا تحتوي جميع المنتجات على الكمية ذاتها من البروتين، بحسب ما أوضحه الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"MedlinePlus"، وهي خدمة معلومات عبر الإنترنت تابعة للمكتبة الوطنية للطب بالولايات المتحدة.

وذكر الموقع الرسمي لكلية الطب بجامعة هارفارد أن تناول 25 جرامًا من بروتين الصويا يوميًا، على مدار ستة أسابيع، يؤدي إلى خفض مستويات الكوليسترول الضار بنحو 3٪ إلى 4٪، مع العلم بأن حوالي 3 ونصف أكواب من حليب الصويا تعادل 25 جرامًا من بروتين الصويا.

حساسية الصويا

يمكن أن تتسبب حساسية الصويا في تفاعل الجهاز المناعي بشكل غير طبيعي، الأمر الذي يُعتبر شائعًا بشكلٍ خاص لدى الرضّع والأطفال، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي "Better Health Channel".

وتشمل أعراض هذه الحساسية ما يلي:

حكّة

إحساس بالوخز في الفم والشفتين

غثيان

إسهال

الصفير وضيق التنفس

قشعريرة

دوخة

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