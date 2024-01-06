«عشان متخسريش».. خبير يوضح الحد الأدنى للاستثمار في الذهب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم يعد استخدام الذهب مقصورا على الزينة لدى السيدات، بل تشتريه كاستثمار آمن ومصدر للربح، وهناك بعض الشروط والنصائح التي تحدد ذلك، لضمان الحصول على عائد مادي مقبول.

يعد الذهب من أهم طرق الاستثمار حاليا، لذا ترغب بعض السيدات في تشغيله، بدلًا من التزين به لتحقيق عائد مادي، وهناك بعض النصائح التي ينبغي اتباعها بحسب ما أوضحه نادي نجيب، سكرتير عام شعبة المعادن الثمينة والمصوغات والمجوهرات بالغرفة التجارية سابقا، خلال حديثه لـ«الوطن» قائلًا: «في شروط ونصائح لازم ناخد بالنا منها، عشان نحقق عائد من الاستثمار».

نصائح عند الاستثمار في الذهب

أهم نصيحة في الاستثمار بالذهب، أن يكون المبلغ المالي كبير، لتستطيع السيدات تحقيق عائدا ربحياً، إذ تعتقد بعضهن أن الاستثمار بهذا المجال من خلال أي مبلغ، وهو اعتقاد خاطئ تمًامًا، فلا يجوز دخول مثل هذه المجالات والمشروعات، بمبلغ 15 ألف جنيه على سبيل المثال، لأن الربح في هذه الحالة يكون ضعيفًا جدًا، بما لا يضمن استمراره.

الحد الأدنى للاستثمار في الذهب

يمكن بدء الاستثمار في مجال الذهب، بحد أدنى 100 ألف جنيه، حتى يمكن تحقيق أرباح، أو بعدد الجرامات فيما لا يقل عن 50 جرامًا، خاصة وأن الفترة الحالية مناسبة جدًا لشراء عدد من جرامات الذهب، والاستثمار فيه لتحقيق ربح.

الذهب سلعة عالمية تشهد ارتفاعًا وهبوطًا

الذهب من السلع التي تشهد ارتفاعًا وهبوطًا من وقت لآخر، لذا يفضل اختيار الوقت المناسب للاستثمار، ومنها الفترة الحالية مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في أسعاره، إذ يجب على كل سيدة، ترغب في الاستثمار بالذهب، متابعة أسعار صعود وهبوط الذهب باستمرار، حتى يتمكن الشخص من تحقيق أعلى ربح وفائدة.

انتظار الوقت المناسب لشراء الجرامات، عندما يكون سعر الذهب منخفضاً، والبيع عند ارتفاع أسعاره.