8 تحاليل لازم تعمليها بعد سن الـ40.. تقي من 3 أمراض خطيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع التقدم في العمر يتراجع أداء وظائف الجسم، وهو ما يجعل الفحص الشامل للجسم أمرًا ضروريًا لهذا يجب بشكل عام والنساء بشكل خاص، إجراء فحص شامل ومجموعة من التحاليل المهمة، والتي تحمي الجسم من مجموعة من الأمراض الخطيرة، منها السكري وسرطان الثدي وغيرها من الأمراض، بحسب موقع«prevention» البريطاني.

8 تحاليل لازم تعملها بعد الـ40

1- فحص لوحة الدهون، وكما هو الحال مع ضغط الدم، من المفترض أن تخضع لاختبارات الدم التي تفحص مستوى الكولسترول LDL الضار، وHDL الكولسترول الجيد، والدهون الثلاثية كل عام أو عامين منذ أن كان عمرك 20 عامًا؛ لا تتأخر، فأمراض القلب هي القاتل الرئيسي للنساء.

2- فحص مرض السكر

إذا كان لديك عوامل خطر مثل السمنة أو تاريخ عائلي لمرض السكري، فربما كان طبيبك يراقب نسبة السكر في الدم لسنوات، وإذا لم يكن الأمر كذلك، توصي الجمعية الأمريكية للسكري ببدء الفحص السنوي عند سن 45 عامًا، ويمكن لطبيبك أن يختار فحصك من خلال اختبار نسبة السكر في الدم أثناء الصيام أو اختبار A1C «اختبار دم يوفر متوسط ​​مستويات السكر لديك خلال الأشهر الثلاثة الماضية».

3- فحص أو تصوير الثدي بالأشعة السينية

هذا الأمر مثير للجدل إلى حد ما، حيث أن بعض الإرشادات تشير إلى أن النساء المعرضات للخطر المتوسط ​​ينتظرن حتى سن 50 عامًا ويقول البعض الآخر أنهن يبدأن في سن 40 عامًا، وتقسم جمعية السرطان الأمريكية الفرق، قائلة إن النساء في أوائل الأربعينيات إلى منتصفها يجب أن يكون لديهن الخيار لبدء فحص سرطان الثدي باستخدام تصوير الثدي بالأشعة السينية، كما يجب على النساء الذين تتراوح أعمارهن بين 45 و54 عامًا أن يحصلوا عليها سنويًا، ويمكن للنساء البالغات من العمر 55 عامًا أو أكثر اختيار الحصول عليها كل عامين.

4- فحص عين

حتى اذا كان نظرك جيداً، فلا تتفاجأ إذا وجدت فجأة صعوبة في القراءة.

توصي جمعية البصريات الأمريكية بإجراء فحص للعين كل عامين على الأقل بدءًا من سن 18 عامًا، ولكن بمجرد أن تصل إلى الأربعينيات من العمر، يصبح الأمر أكثر أهمية، كما يقول آدم سبلفر، طبيب القلب في شركة Nanohealth Associates في جنوب فلوريدا: بدءًا من سن الأربعين، يجب إجراء اختبار الجلوكوما كل 1-3 سنوات؛ ويجب أن يقوم طبيب العيون الخاص بك أيضًا بالتحقق من مرض الشبكية، خاصة إذا كنت مصابًا بالسكري.

5- فحص سرطان عنق الرحم

قد لا تزورين طبيب النساء والتوليد بشكل منتظم كما اعتدتي، ولكن يجب على النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 30 و65 عامًا إجراء اختبار مسحة عنق الرحم، بالإضافة إلى اختبار فيروس الورم الحليمي البشري كل 5 سنوات على الأقل.

6- فحص الجلد

كما هو الحال مع تصوير الثدي بالأشعة السينية، يقترح معظم أطباء الجلد والعديد من أطباء الباطنة رؤية طبيب أمراض جلدية مرة واحدة على الأقل سنويًا لإجراء فحص جلدي.

7- تحليل وظيفة الغدة الدرقية

يعاني حوالي 13% من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 35 و 65 عامًا من قصور الغدة الدرقية، لذلك بدءًا من سن 35 عامًا، من الجيد إجراء فحص الغدة الدرقية كل 5 سنوات على الأقل.

8- فحص الاكتئاب

يجب أن يقوم طبيب الرعاية الأولية الخاص بك بذلك أثناء الفحص، بغض النظر عن عمرك، ولكن هناك أوقات في حياة المرأة قد تكون فيها عرضة للخطر بشكل خاص.

ومن خلال حديثها لـ«هن» قالت الدكتورة راندا فخر الدين، استشاري النساء والتوليد، ومستشار الصحة الإنجابية عن ضرورة التحاليل بعد الأربعين للمرأة: «تتراجع وظائف الجسم وهو أمر يستدعي مجموعة من التحاليل زي هشاشة العظام، وظائف كبد وكلى وتحليل كامل لوظائف الجسم وفصح ثدي ضروري ودا حاجة دورية وبيكون أهم بعد سن الأربعين».