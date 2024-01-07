بدون أدوية.. مٌكون سحري موجود في منزلك يخلصك من الكحة المستمرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يرتبط فصل الشتاء دوماً ببعض الأمراض والفيروسيات التي تؤثر على الجهاز التنفسي، إذ يٌعاني العديد خلال أشهر الشتاء من السعال، والكحة المستمرة، والحنجرية، فضلا عن الرشح والإنفلونزا وغيرها.

وتعد الكحة المستمرة أزمة يعاني منها العديد وخاصة الحنجرية والجافة، التي تصيب العديد من الأطفال وكبار السن، ويلجأ العديد للأدوية التي من شأنها قد تترك آثارا جانبية على المدى البعيد.

مكون في منزلك يخلصك من الكحة المسترة

ونصح العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تناول القرنفل، زاعمين قدرته على علاج الكحة المستمرة، وهو ما رد عليه الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة لـ«هن».

ورد «الحداد» على الأمر المتداول، مؤكدا أنه بالفعل القرنفل يُعالج في الكحة الحنجرية لأنه غني بمضادات الأكسدة، كما أنه يساعد على علاج التهاب الحلق، وعلاج الكحة المتواصلة والإفرازات الخلفية لأنه يعد مرطب للحلق، ناصحا تحلية القرنفل بعسل النحل.

ما هي الكحة الحنجرية؟

والتهاب الحنجرة يأتي نتيجة عدوى فيروسية

ما هي أعراض الكحة الحنجرية عند الأطفال؟

1. السعال النباحي

2. البحة في الصوت

3. الصرير

صوت صفير عالي النبرة يحدث أثناء الشهيق، بسبب ضيق مجرى الهواء بسبب التورم.

4. صعوبة التنفس

الالتهاب والتورم لسرعة التنفس أو صعوبة التنفس.

5. حمى منخفضة الدرجة

6. يصاب بعض الأطفال الذين يعانون من السعال الحنجري بحمى

6. الأرق

يعاني الأطفال الذين يعانون من السعال بالأرق والقلق