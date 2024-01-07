طريقه عمل حمام الزيت.. اعرفي المناسب لطبيعة شعرك

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تحرص العديد من السيدات على الاهتمام بشعرها من خلال الماسكات وحمامات الزيت من فترة لأخرى، ويبحثن عن طريقه عمل حمام الزيت، إذ أنه من الطرق الصحية التي تعالج الشعر، وتعيد إليه النضارة كما أنه يقوي ويغذي البصيلات وفروة الرأس، وتتجه السيدات إلى الكوافير لإجرائه، لكن بدلًا من دفع مبالغ كبيرة في صالونات التجميل، يمكن بخطوات بسيطة معرفة طريقه عمل حمام الزيت في المنزل حتى توفري مجهود.

طريقه عمل حمام الزيت لطبيعة الشعر

تستفيد جميع أنواع الشعر من حمام الزيت، لكن كل نوع من أنواع الشعر له حمام زيت خاص به، وبحسب حديث ماريان عريان، خبيرة التجميل لـ«هُن»، فإن الزيوت المفضلة للشعر العادي تتمثل في جوز الهند، لكن الشعر الدهني بحاجة للحماية من التلف لذلك يعد زيت اللوز هو أفضل خيار، الزيوت المفضلة للشعر الجاف زيت الأرغان أو زيت شجرة الشاي أو زيت إكليل الجبل للتخلص من القشرة.

فوائد طريقة عمل حمام زيت للشعر

حمام زيت للشعر أحد الوسائل الطبيعية المستخدمة من أجل العناية بالشعر:

- يمنح الشعر الخاص تغذية بعمق من الجذور إلى أطراف الشعر.

- يعطي حيوية لخصلات الشعر وزيادة متانة وقوة جذور.

- يعالج حمام الزيت الشعر من التلف والتساقط والتقصف.

- يعمل على ترطيب الشعر الجاف وتقليل نسبة التلف والتساقط منه، والحفاظ على الشعر لأطول فترة ممكنة من عوامل الجفاف والتلف والهيشان.

عمل حمام الزيت

يتعرض الشعر لعوامل الحياة المختلفة، والتي تسبب التلف والضرر له، كما أن التغذية السيئة قد تجعل من الشعر يبدو باهتًا وغير حيويًا.

طريقة عمل حمام الزيت

يمكن تحضير حمام الزيت في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة:

المكونات

- زيت عالي الجودة:

- زيت جوز الهند.

- زيت اللوز.

- زيت الزيتون.

- إناء زجاجي.

- قدر أكبر من الإناء الزجاجي.

- ماء.

طريقة التحضير

اتبع الخطوات الآتية لتحضير طريقة عمل حمام الزيت:

- صبي بضع ملاعق كبيرة من الزيت في الوعاء الزجاجي.

- ضعي الزيت اعتمادًا على طول شعرك وسمكه.

- املأي نصف القدر بالماء وضعه على النار.

- ضعي الوعاء الزجاجي داخل القدر ودع حرارة الماء المغلي تسخن الزيت.

- يجب وصوله لدرجة الحرارة المطلوبة قبل إزالته عن النار.

طريقة وضع حمام الزيت على الشعر

- استخدمي مشط لفك كل العقد والتشابك من الشعر.

- ضعي كمية مناسبة من حمام الزيت جيدًا لتوزيعه بالتساوي على الشعر.

- ابدأ بتدليك فروة الرأس بالأصابع بحركات دائرية لطيفة مدة 5 - 10 دقائق.

- ضعي الزيت على الجزء المتبقي من الشعر واربطي الشعر.

- اترك الزيت على الشعر لمدة ساعة واغسلي الشعر بشامبو لطيف وبلسم.

طريقة عمل حمام زيت للشعر بزيت الزيتون

- لوضع حمام الزيت مشطي شعرك جيدًا ثم قسميه إلى أجزاء متساوية.

- سخني زيت الزيتون لمده عشر ثوان على النار بحيث يكون ساخن بشكل محتمل على البشرة.

- ضعي الزيت الساخن على فروة شعرك باستخدام أناملك.

- ضعي على فروة شعرك لمدة لا تقل عن عشر دقائق من فرك الزيت الساخن داخل الشعر.

- اغسلي شعرك باستخدام ماء بارد وغسول طبي للشعر ثم اتركيه يجف.

- كرري حمام زيت الزيتون للشعر مرة واحدة أسبوعيًا.

طريقة عمل حمام زيت للشعر الجاف

المكونات

- حمام زيت الزيتون مع زيت جوز الهند الطبيعي.

- فيتامين e المعزز الذي يساهم في معالجة الشعر التآلف والمتقصف من الجذور حتى الأطراف.

- يعد هذا التركيب من الزيوت الطبيعية أحد أفضل حمامات زيت للشعر الجاف والمتقصف، لمدة تصل إلى أسبوع كامل.

طريقة وضع عمل حمام زيت للشعر

- دلكي جيدًا حمام زيت الشعر على رأسك بأكملها.

- اتركيه لمدة ساعة حتى يتغلغل داخل شعيرات وبصيلات فروة رأسك.

حمام الزيت للشعر الجاف

- زيت الزيتون.

- جوز الهند.

- زيت الجرجير.

طريقة عمل حمامات زيت للشعر الجاف

- اخلطي كمية كافية من زيت الزيتون مع كمية مساوية وزيت الجرجير وزيت جوز الهند، إذ تناسب الكمية طول وكثافة الشعر.

- سخني الزيت في حمام مائي حتى تصبح متجانسة معا.

خطوات عمل حمامات زيت الشعر الجاف

- قصي أطراف الشعر المقصفة والجافة.

- دلكي فروة الرأس بحركات دائرية لمدة تتراوح من 10 إلى 20 دقيقة، مما يساعد على تحريك الدورة الدموية.

- تأكدي من وصول كميات كافية من الزيت إلى أطراف الشعر، والتي تتضرر بشكل أكبر دائما بعوامل الجفاف من الجذور.

- غطي الشعر بقبعة بلاستيكية أو لفه بقطعة من نايلون التغليف.

- اتركي الزيت على الشعر لمدة لاتقل عن ساعة.

- دلكي فروة الرأس مرة كل نصف ساعة.

طريقة عمل حمام الزيت لتطويل الشعر

- باستخدام الفرشاة، مشطي شعرك حتى تتأكدي من خلوه من التشابك أو التعقيد.

- حضري وعاء ثم ضعي به كمية مناسبة من الزيت تكفي لأجل احتواء شعرك بالكامل.

- ضعي الزيت الساخن على جميع أجزاء شعرك خاصة الفروة.

- فكي شعرك من المنشقة ثم قومي بتمشيط شعرك بشكل عكسي مرة أخرى.

- اغسليه بالماء البارد بشكل عكسي مع الحرص على مقياس طول الشعر كل فترة، ومن ثم لاحظي الفرق، وبذلك تكون طريقه عمل حمام الزيت.

مدة حمام الزيت للشعر

وبحسب موقع «هيلث لاين»، المتخصص في الشؤون الطبية، فإنه تختلف مدة حمامات الزيت للشعر وفق طبيعية الشعر، فالشعر الدهني يكون متوسط مدة حمام الزيت ما بين ساعة ونصف إلى ساعتين، والشعر العادي فمدة حمام زيت الزيتون عليه تكون في المتوسط ثلاث ساعات، والشعر الجاف بتركه على الشعر ما لا يقل عن ستون دقيقة من بعد وضعه، كما ينصح بوضعه مرتين أسبوعيًا.