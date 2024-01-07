طبيب يحذر من شهر طوبة.. «يخلي الشابة كركوبة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

ساعات تفصلنا عن بداية شهر طوبة، الذي يبدأ في 9 يناير من الشهر الجاري ويستمر حتى7 فبراير المقبل، ويعد أحد أبرد شهور السنة، لذا فإن هناك بعض النصائح التي يجب أن تتبعها الأمهات، لتجنب إصابة أطفالها بالإنفلونزا والفيروسات المعدية.

وقدم الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بعض النصائح إلى الأمهات لتجنب إصابة الأبناء بالإنفلونزا والفيروسات المعدية التي تنتشر في فصل الشتاء، خاصة مع اقتراب شهر «طوبة»، الذي يعد أحد أبرد شهور السنة.

نصائح لتجنب الإصابة بالفيروسات في شهر طوبة:

وأبرز تلك النصائح التي قدمها عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة:

- غسل اليدين باستمرار من العادات الجيدة جدًا، التي يجب أن تحرص الأمهات، على تعليمها لأطفالها.

- عدم التواجد في أماكن المدخنين، حتى لا يصاب الأطفال بالفيروسات المعدية، خاصة الصغار الذين يمتلكون مناعة ضعيفة، لا تقوى على مواجهة الأمراض.

- تناول الخضراوات والفواكه التي تعزز مناعة الجسم، وتجعلها أقوى على مواجهة الأمراض.

- شرب المياه باستمرار، ويفضل تناول كوب من المياه كل ساعة، وعدم ترك الجسم حتى يصل لمرحلة الجفاف، أو يكون لدى الطفل إحساس العطش الشديد.

استخدام الكمامة في أماكن التجمعات

-استخدام الكمامة خاصة في المناطق التي تمتلئ بالتجمعات، لأنه من السهل جدًا انتشار الأمراض والفيروسات المعدية، خاصة إذا تواجد شخص ما مصابًا بالبرد، ويجب تغطية الفم والأنف بثني المرفق عند العطس أو السعال، ويمكن استخدام منديل ورقيًا.

- لا يفضل مصافحة الطفل أو تقبيله بصفة مستمرة، خاصة من قبل الأشخاص الذين يعانون الفيروسات التنفسية أو البرد، لأن ذلك يعمل على نقل المرض إلى الطفل.

- يجب على الأم تهوية المنزل على نحو مستمر، خاصة غرف الأطفال، حتى تسمح بدخول الهواء إليها وتغيير الجو

- يمكن استخدام الغرغرة بالماء والملح، لأنها قد تقلل من التهاب الحلق الناجم عن الحساسية الموسمية، ونزلات البرد والتهابات الجيوب الأنفية.