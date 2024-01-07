بعد نشوب حريق في منزل فنانة شهيرة.. عادة خطيرة تسبب ماس كهربائي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة أسما شريف منير، صورة عبر حسابها الرسمي، على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، لنشوب حريق بسيط في منزلها، نتيجة تعرضه لماس كهربائي، ولكنها استطاعت السيطرة على الحريق، قبل أن يتفاقم ويصل إلى المنزل بأكمله، لذا فإن هناك عادة خطيرة تتبعها العديد من السيدات، والتي قد تنذر بحدوث ماس كهربائي.

هناك عادة خاطئة لا تنتبه إليها الكثير من السيدات، قد تؤدي إلى ماس كهربائي، ينتهي بإشعال حريق في المنزل، وهي توصيل الأضواء الخافتة أو الأجهزة الضعيفة التي لا تستهلك كهرباء شديدة، مثل شواحن الهاتف وغيرها بنفس الدائرة مع أجهزة كهربائية قوية جدًا، تستهلك كميات كبيرة جدًا من الكهرباء مثل السخان والتكييف والغسالة، بحسب موقع Inspire Clean Energy.

علامات تشير إلى اقتراب حدوث ماس كهربائي

وبحسب الموقع فإن هناك علامات تؤدي إلى اقتراب حدوث ماس كهربائي، أبرزها خروج رائحة احتراق من الفيشة، ويجب في هذه الحالة قطع التيار الكهربائي فورا، قبل أن يتصاعد الأمر ويحدث حريق بالمنزل، ويجب عدم استخدام الفيشة مرة أخرى أو توصيل الأجهزة بتيار كهربائي، لحين فحصها من قبل الكهربائي للتأكد من سلامة الأجهزة.

ومن بين العلامات أيضا ارتفاع درجة حرارة الأجهزة أثناء استخدامها، إذ تشير إلى ضرورة قطع التيار الكهربائي، حتى تنخفض درجة حرارتها، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث ماس كهربائي.

نصائح للأمهات عند حدوث ماس كهربائي

وفي حال حدوث ماس كهربائي في المنزل، يجب تجنب لمس الأجهزة الكهربائية بأيادي مبللة، أو الوقوف على أرضية مبللة، لأن ذلك قد يؤدي إلى إلحاق أذي وضرر كبير بالشخص.

كما يجب إبعاد الأطفال قدر الإمكان من مكان الماس الكهربائي، لأن ذلك قد يعرض حياتهم للخطر، خاصة في حالة لمس الأجهزة الكهربائية التي تعرضت لمشكلة، أو حدث بها انبعاث لرائحة احتراق.