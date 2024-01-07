أفضل 3 وصفات سريعة لحل فراغات الشعر.. «متجربة ومضمونة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكثير من السيدات والفتيات يرغبن في الحصول على شعر ناعم وكثيف، ويشعرن بالإحباط عندما تتساقط كميات كبيرة منه، وتبحثن دائما عن أفضل الماسكات الطبيعية التي تساعد على ملء الفراغات التي تظهر في فروة الرأس وتسبب الشعور بالإحباط لدى معظمهن.

ويعتبر اتباع نظام غذائي صحي من أولى خطوات العناية بالشعر وحمايته من التساقط، وتستعرض «هُن» في السطور التالية، أبرز الوصفات الطبيعية التي تساعد على إنبات الشعر من جديد وتكثيفه وجعله أقوى بمراحل عن السابق، وذلك بحسب ما ذكره موقع «ذا صن» البريطاني.

أفضل الوصفات لحل مشكلة فراغات الشعر

1- ماسك الأرز والصبار

يحتوي الصبار على عناصر طبييعية تساعد على إنبات الشعر من جديد ومده بالقوة والنعومة، وإليك طريقة عمله في المنزل دون الحاجة لزيارة مصفف الشعر باهظ الثمن في الكثير من الأحيان:

- انقعي بعض الأرز واطهيه جيدا ثم أضيفي إليه بعض الصبار الطازج، مع وضع بيضة أو بيضتين.

- امزجي الخليط حتى يصبح ناعمًا، ثم أضيفي بعض زيت الشعر.

- استخدمي شوكة بلاستيكية لخلط زيت الشعر مع خليط المكونات في وعاء، ثم اتركيه لمدة 30 دقيقة قبل غسله.

2- ماسك الشعر بالأفوكادو والبيض

يعتبر الأفوكادو من العناصر الغنية بالفيتامينات مثل E وK وC بالإضافة إلى البروتين وحمض الأوليك والبوتاسيوم والفولات، وتعمل هذه العناصر الغذائية على تغذية الشعر وتنشيط الشعر التالف ومنع تساقطه، بالإضافة إلى فوائد البيض المتنوعة.

ولتحضيره احضري حبة أفوكادو واحدة مع بيضة واحدة كاملة في وعاء، ثم ضيفي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون واخلطيهم جيدًا، وضعي العجينة واغسلي شعرك بعد نصف ساعة بالماء البارد.

3- ماسك زيت جوز الهند والعسل

يعرف زيت جوز الهند بقدرته الكبيرة على الترطيب ومنع الشعر من التساقط، ولتحضيره احضري وعاءً واخلطي فيه ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند مع ملعقتين صغيرتين من العسل، ثم ضعي القناع على فروة رأسك واتركيه لمدة 30 دقيقة، وبعد ذلك اغسليه بالشامبو العادي.