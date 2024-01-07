إلهام شاهين تحتفي مجددا بخطيبة نجل شقيقها: عروسة قمراية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الحب جمع بين محمود شاهين، نجل شقيق الفنانة إلهام شاهين، وبفتاة من خارج الوسط الفني، هي مها عبدالرؤوف جبريل، وهي ليست من المشهورين على وسائل التواصل الاجتماعي، واستقر الطرفان على تكليل حبهما بالخطوبة، فكانت إلهام شاهين أولى المباركين لنجل شقيقها بالخطوبة، وبعد عدة أيام فقط، نشرت صورا جديدة من حفل الخطوبة، وعلقت على الحفل العائلي الجذاب.

تعليق إلهام شاهين على العروس والخُطبة

تحدثت الفنانة إلهام شاهين عن مها جبريل، خطيبة نجل شقيقها، عبر الحساب الرسمي على منصة إنستجرام، في سياق المدح الممزوج بالحب، حيث قالت عنها وسط حديثها عن الخطوبة «البنوتة الحلوة.. عروسة قمراية».

كما تمنت الفنانة حياة مليئة بالسعادة والحب للعروسين، حيث قالت «ربنا يسعدكم حبايبي، وأتمنى لكم مستقبل سعيد، بحبكم من كل قلبي»، بالإضافة لما نشرته الفنانة إلهام شاهين بعد أول تجمع لعائلة العروس مع عائلة شاهين، حيث علقت، «ندعو لكم جميعًا بحياة كلها حب وسعادة، ونجاح، ربنا يحميكم ويبارك لكم، مبروك علينا».

فرحة محمود شاهين بعروسه

ومن الجدير بالذكر إنه ارتدت العروس مها جبريل، التي تحب الخصوصية، فجميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعية خاصة، ولها القليل من المتابعين، فستان بسيط، غير المكلف، حيث ظهرت بفستان أبيض قصير، دون تطريز واضح، مع حزام بسيط من نفس خامة الفستان، بأكمام طويلة، ورقبة راوند مقفولة.

وعلى الجانب الآخر، عبَّر محمود شاهين عن فرحته بخطوبته على مها جبريل، وكتب ذلك بها عبر حسابه الشخصي على منصة إنستجرام، حيث قال «أنا حاسس إن الكون وياكي بشوفه بشكل جديد، الدنيا بتضحك وأنتي معايا، تكشر وأنتي بعيد، أنا شايف فيكي ولادنا ومستقبلنا ودنيا أمان، مهما هنكبر ونعجز هفضل أحبك زي زمان.. مش عايز غيرك في الحياة».