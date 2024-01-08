مشهد لم تنسه سهير البابلي في مسلسل بكيزة وزغلول.. ما علاقة الفل؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكثر من 30 عامًا مرَّت على مسلسل بكيزة وزغلول، المسلسل العائلي الذي جمع الصديقتين إسعاد يونس وسهير البابلي؛ «بكيزة هانم» التي عاشت حياة الرفاهية ثم تدهورت الحياة وأصبحت فقيرة، وزغلول العشماوي ابنة المليونير الشهير الذي لم يعترف بها، وعاشت في فقر وحياة صعبة، ثم التقت السيدتان لتصبحا صديقتين مقربتين تدخلان البهجة في مسلسل تليفزيوني عُرض عام 1986، وبعد سنوات طويلة اجتمعت إسعاد وسهير في «صاحبة السعادة» تسردان الكواليس، وتتذكران مشاهد لا تُنسى.

مشهد لا تنساه سهير البابلي في بكيزة وزغلول

وفي الذكرى الـ37 لمسلسل بكيزة وزغلول الشهير، هناك مشهد لا تنساه الفنانة سهير البابلي وهو مشهد بائعة الفل الذي روته الفنانة إسعاد يونس في «صاحبة السعادة»: «كنت بجيب الفل وأبيعه وأجيب بتمنه فل فاكرة؟، لتجيبها الفنانة سهير البابلي وهي تتذكر المشهد مبتسمة: «فاكرة المشهد دا بكيزة هانم راحت تبيع فل، الأول نزلت أحاول ألم الفل ووقعت»، «بعد ما وقعتي جاتلك فكرة نكلم الدكتور عشان كنتي معجبة بيه وعايزة بأي طريقة نجيبه البيت، المشهد ده مت منه»، وبعدها قالت «البابلي»: «أنا مشوفتش اتنين زينا، كنتي تقوليلي أمشي على النص وأنا أي كلام ييجي بس في النص، مليش دعوة بالنصوص كنت بقول كلام وانتي تردي عليا».

سر صداقتهما

وتعليقًا على صداقة الفنانة إسعاد يونس وسهير البابلي في مسلسل بكيزة وزغلول، قالت الدكتورة صفاء محمود حمودة، أستاذ مساعد الطب النفسي في جامعة الأزهر لـ«هن»: «السر في صداقتهما لأن الظروف فرضت عليهما التعامل مع بعض غصب عنهم واتحطوا في الموقف ده إجباري واتعاملوا لحد ما كل واحدة شافت عيوب ومميزات غيرها، والحنية والحاجات الناقصة وضغوط ومغامرات خاضوها سوا، لكن دا مش السيستم الأساسي».