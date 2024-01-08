ما هي الطريقة المثلى للعناية السليمة بالبشرة الدهنية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - 24 - د ب أ

تمثل البشرة الدهنية كابوساً مزعجاً لأصحابها؛ حيث تقع البشرة فريسة للشوائب، مما يفسد جمال الوجه.

بثور ورؤوس سوداء

وأوضحت مجلة "Stylight" أن البشرة الدهنية ترجع إلى زيادة إفرازات الغدد الدهنية؛ حيث تصبح البشرة أكثر سمكاً وتصير المسام أكبر حجماً وتتعرض للانسداد، مما يؤدي إلى ظهور البثور والرؤوس السوداء، بالإضافة إلى اللمعان في منطقة T (الجبين والأنف والذقن).

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن زيادة الإفرازات الدهنية ترجع إلى أسباب عدة تتمثل في الدورة الشهرية والتوتر النفسي، بالإضافة إلى منتجات الألبان والأطعمة الدهنية وكذلك الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع مثل الخبز الأبيض وسكر المائدة وسكر الجلوكوز.تنظيف جيد

وعن كيفية العناية بالبشرة الدهنية، أوضحت المجلة أنه ينبغي في البداية تنظيف البشرة جيداً صباحاً ومساءً باستخدام جل يحتوي على جزيئات تقشير؛ حيث يتمتع هذا الجل بتأثير مزيل للشحوم.

وبعد ذلك، ينبغي استخدام مستحضر عناية بالبشرة ذي قوام خفيف، والذي يعمل على ترطيب البشرة. ويراعى أن يمتاز مستحضر العناية بتأثير مضاد للبكتيريا من أجل القضاء على الشوائب، وبتأثير مُطفأ من أجل الحد من اللمعان.

ومن المهم أيضاً إجراء تقشير للبشرة بمعدل مرتين أسبوعياً؛ حيث يعمل مستحضر التقشير على إزالة خلايا الجلد الميتة وفتح المسام المسدودة والقضاء على البثور، مما يسهم في الحصول على بشرة نقية وموحدة اللون وتشع نضارة وحيوية.