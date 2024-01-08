تحذير من عادة شائعة تسبب انفجار سخان المياه الكهربائي.. «علشان تخلي بالك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تتعدد العوامل التي تؤدي إلى انفجار سخانات المياه، لكن هناك عادة شائعة بين النساء تسبب الانفجار، وهي التي عرضها موقع «grovehvac» البريطاني للحماية، كما حذّر من علامات أخرى تظهر مع هذه العادة، لأن استخدام السخان يزداد في الشتاء مع الشعور بالبرودة.

عادة تسبب انفجار السخان

وتعتبر العادة الشائعة التي تسبب انفجار السخان هي تركه متصلًا بالكهرباء وقت الاستحمام، ومع تركه ترتفع درجات الحرارة والضغط الداخلي، وتكون النتيجة انفجاره، كما أن البخار الناتج عن المياه يتصاعد أحيانًا ويسبب تلف الأسلاك.

وعندما تكون درجة حرارة سخان الماء مرتفعة للغاية، فإن التمدد الحراري للمياه يزيد الضغط داخل الخزان إلى مستويات قصوى، والرواسب المتجمعة في قاع الخزان عازلة، مما قد يؤدي إلى زيادة درجات الحرارة إلى ما هو أبعد من المستوى الآمن، الصدأ والتآكل في المكونات المعدنية يمنع الأداء السليم ويعوق تنظيم الضغط، يمكن أن تسبب عيوب المكونات الداخلية للسخان ارتفاعًا في درجات الحرارة ويؤدي إلى ارتفاع الضغط، كما أن تسرب الغاز يخلق احتمالية انفجار سخان الماء الساخن وخطر نشوب حريق.

وقدّم الموقع عدة علامات على أن السخان سيتعرض للانفجار، أوردها كالتالي:

علامات على أن سخان المياه سوف ينفجر

- عندما ترتفع درجة الحرارة والضغط بشكل كبير جدًا، يصدر السخان بعض العلامات التحذيرية.

- تسرب درجة الحرارة وصمام تخفيف الضغط.

- عندما يتسرب هذا الصمام، فهذه علامة على أن المكون لا يمكنه التعامل مع ضغط الخزان الداخلي.

- تعد عيوب صمام T&P سببًا رئيسيًا لانفجارات سخان المياه.

نصائح تجنبك خطورة السخان الغاز

وإن لم ينفجر السخان يحدث تسربًا للغاز، وهذا يشكل خطورة على صحتك، يمكن أن تؤدي للوفاة أو تؤثر على الجسم وتضعف العضلات، لذا اتبعي هذه النصائح للوقاية:

- ضرورة عمل فتحات للتهوية خلال الاستحمام، لدخول الهواء.

- يجب عدم غلق نوافذ الحمام كاملة، كي لا يحدث الاختناق.

- تركيب شفاط في الحمام بهدف خلق مساحة كبيرة للتهوية.

- في حالة الشعور بالاختناق، يجب الخروج من الحمام على الفور، حتى لا يحدث إغماء.