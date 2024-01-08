ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول العسل بالطحينة؟.. مشاكل صحية خطيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

العسل الأسود بالطحينة من أقدم وأشهر «الميكسات» في المطبخ المصري، ويقدم بجانب الفطير «المشلتت»، ولكن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من السكريات، التي تنذر بالإصابة بمرض خطير، قد يلازم الشخص مدى حياته.

العسل بالطحينة من وصفات الإفطار المصري التقليدي، إلا أن تناوله بشكل يومي، يشكل مخاطر كبيرة على صحة الجسم، وذلك لاحتوائه على نسبة سكريات كبيرة، بحسب حديث الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري المناعة والتغذية ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، قائلة لـ«الوطن».

مخاطر الإفراط في تناول العسل بالطحينة

يؤدي الإفراط في تناول العسل بالطحينة، إلى زيادة الوزن، خاصة لدى الأشخاص الذين لديهم قابلية سريعة، للإصابة بمرض السمنة، وقد يترتب عليها أمراض مزمنة، تظل مع الشخص مدى حياته، وفقًا لـ«عبدالوهاب»: «العسل بالطحينة طعام حلو وليه مذاق كويس، بس للأسف ممنوع نكثر منه، لأنه مش صحي خالص».

مرض مزمن نتيجة الإفراط في تناول العسل بالطحينة

وبحسب «عبدالوهاب» لا تتوقف الأمراض التي يمكن الإصابة بها، نتيجة الإفراط في تناول العسل بالطحينة، على السمنة فقط، بل يتطور الأمر إلى مرض السكر، خاصة لدى الأشخاص الذين لديهم استعدادًا للإصابة به: «طبعًا أي حد عنده استعداد وراثي مثلًا، للإصابة بمرض السكر، ممكن لما ياكل عسل وطحينة كل يوم يصاب بالمرض».

نصيحة عند تناول العسل بالطحينة

ونصحت استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، بعدم الإفراط في تناول العسل بالطحينة، بل يكفي تناوله من فترة لأخرى، تجنبًا للإصابة بمرض السكر، الذي يصعب علاجه: «لازم نخلي بالنا كويس، مينفعش ناخد كمية السكريات دي كل يوم، لأن دا هيضر صحتنا بأمراض مزمنة صعب تتعالج».