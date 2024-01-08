معلومات عن الأميرة «ماري» ملكة الدنمارك المقبلة.. ابنة طبقة متوسطة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في ليلة رأس السنة، فاجأت ملكة الدنمارك شعبها بتخليها عن العرش، نظرًا لحالتها الصحية التي لم تعد جيدة كما كانت، على الرغم من أن قرار التنازل كان مستبعدًا، ومع انتشار الخبر اتجهت الأنظار فورًا نحو ولي العهد الجديد، وزوجته ماري الملكة التي اشتهرت بكونها ابنة الطبقة المتوسطة ولها ذوق رفيع في اختيار الملابس.

من هي ماري ملكة الدنمارك الجديدة؟

سيكون هذا العام الجديد عامًا لا يُنسى بالنسبة للأميرة ماري ملكة الدنمارك، بعد الإعلان المفاجئ عن تنازل حماتها الملكة مارجريت الوشيك عن العرش، وهذا يعني أن الأميرة الأسترالية، التي تزوجت من ولي العهد الدنماركي الأمير فريدريك في عام 2004، ستصبح ملكة في وقت لاحق من هذا الشهر عندما يتولى زوجها العرش، بحسب موقع مجلة «vogue».

والملكة المستقبلية ماري، يقارنها الشعب بأميرة ويلز البريطانية كيت، وذلك لأنها تنحدر من الطبقة المتوسطة الصلبة، ولديها نهج مدروس في الأسلوب الملكي، ويُنظر إليها على نطاق واسع على أنها أحد الأصول الرئيسية للتاج، وهي أم لأربعة أطفال، وتبلغ من العمر 52 عامًا في الـ5 فبراير المقبل.

وبعد ما يقرب من 20 عامًا في دائرة الضوء الملكية، أصبحت ماري ترتدي ملابس دبلوماسية ماهرة وتتمتع بذوق رفيع في اختيار الملابس، لكنها لا تمانع في ارتداء نفس الملابس لأكثر من مرة حفاظًا على البيئة.

تخلي ملكة الدنمارك عن العرش

وبحسب موقع «فرانس 24» لم تفكر مارجريت الثانية ملكة الدنمارك في الاعتزال والتنازل عن الحكم، لكنها خضعت لجراحة في الظهر في فبراير الماضي، جعلها تفكر في التنازل عن العرش لابنها، ولهذا اعلنت خلال الاحتفال بليلة رأس السنة، في خطابها التقليدي الذي بثه التليفزيون الدنماركي، عن تنازلها عن العرش في 14 يناير الجاري، مشيرة إلى سنها ومشكلاتها الصحية: «في غضون أسبوعين، سأصبح ملكة الدنمارك منذ 52 عامًا، في 14 يناير 2024، بعد 52 عامًا من خلافتي لوالدي الحبيب، سأتنحى عن منصب ملكة الدنمارك، وسأسلم العرش لابني ولي العهد الأمير فريدريك».