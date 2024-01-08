قد يحمي من دخول المستشفى.. لقاح ضد فيروس شائع يصيب الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - وجدت دراسة جديدة أن لقاحا ضد فيروس شائع يصيب الأطفال يمكن أن يخفض حالات دخول المستشفى بأكثر من 80%.

وكشفت تجارب حقنة الأجسام المضادة أنه يمكن تجنب الحالات الطارئة لدى الأطفال الذين يعانون من صعوبات في التنفس ناجمة عن الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) كل عام، بحسب ديلي ميل البريطانية.

وحصل Nirsevimab بالفعل على الضوء الأخضر من قبل وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA). ويمكن أن يكون جزءا من حملة التطعيم ضد فيروس RSV بدءا من الشتاء المقبل.

وتم إعطاء اللقاح لـ 8058 طفلا حتى عمر السنة، في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.

وكانت حالات الاستشفاء من عدوى الجهاز التنفسي السفلي المرتبطة بفيروس RSV، أقل بنسبة 83% بين أولئك الذين تلقوا اللقاح.

وأظهرت أحدث التجارب أن حالات عدوى شديدة للغاية حدثت لدى 0.1% (5) من مجموعة Nirsevimab مقارنة بـ 0.5% (19) من أولئك الذين يتلقون رعاية قياسية.

ومن المرجح أن تعزز النتائج، التي نشرت في مجلة نيو إنغلاند الطبية، من إمكانية استخدامها في طرح لقاحات فيروس RSV في العام المقبل.

ويعرف الفيروس المخلوي التنفسي بأنه مرض موسمي مثل الإنفلونزا، حيث يصاب به معظم الأطفال عندما يبلغون العامين من العمر.

وعادة ما يكون الفيروس المخلوي التنفسي خفيفا ويسبب أعراضا شبيهة بالبرد، ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل رئوية أكثر خطورة مثل التهاب القصبات، والالتهاب الرئوي.

وقال البروفيسور شاول فاوست، قائد الدراسة المشارك في جامعة ساوثهامبتون: "تظهر النتائج الأخيرة أن هذا الجسم المضاد طويل المفعول آمن، ويمكن أن يحمي آلاف الأطفال من دخول المستشفى عند استخدامه في ظروف مشابهة للممارسة السريرية الروتينية".

وقد تم بالفعل استخدام بيانات التجربة لطرح اللقاح في الولايات المتحدة وإسبانيا هذا الشتاء.