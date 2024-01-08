هذان المشروبان يزيدان خطر الإصابة بألزهايمر.. احذرهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

التعامل مع العوامل التي تسبب تدهور الدماغ في وقت مبكر يزيد نسب واحتمالات التعافي من أمراض الخرف ويمنع الإصابة بألزهايمر، إلا أن خيارات نمط الحياة في المأكولات والمشروبات يمكن أن تكون السبب وراء زيادة خطر الإصابة بالخرف.

حذر طبيب الأعصاب البريطاني روبرت دبليو بي لوف في فيديو له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من مشروبين يزيدان خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، وهو النوع الأكثر شيوعًا من الخرف.

مخاطر صودا الدايت

وقال: «يجب تجنب هذين المشروبين لأنهما يمكن أن يزيدان خطر الإصابة بمرض ألزهايمر».

1. صودا الدايت:

ترتبط الصودا الدايت، وهي بديل شائع للمشروبات الغازية العادية المحلاة بالسكر، بالكثير من الآثار السلبية.

وقال لوف: «يعتقد الناس أن هذا بديل صحي، لكنه سيئ ​​حقًا، وقد تُحْلَى بالأسبارتام، وهو ليس جيدًا لبكتيريا الأمعاء ويرتبط بالكثير من الآثار الجانبية السلبية بما في ذلك السرطان في الحيوانات».

وأوضح عالم الأعصاب أن تناول الأسبارتام، وتحديدا الموجود في الصودا الدايت، يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني ويضر بالدماغ أيضا.

مخاطر الكحول على الكبد والأمعاء والدماغ

وأضاف: «أي شيء يزيد خطر الإصابة بمرض السكري قد يسبب ألزهايمر أيضا، ويمكن للصودا الدايت أن تفعل ذلك».

2. الكحول:

وأوضح عالم الأعصاب أن الكحول ضار ببكتيريا الأمعاء، مضيفا: «ما هو سيئ بالنسبة لبكتيريا الأمعاء لديك هو ضار لعقلك، وهو مضر أيضًا للكبد والدماغ».

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا المشروب يقلل من نشاط قشرة الفص الجبهي، وإيقاف تشغيل جزء من الدماغ.

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