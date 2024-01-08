طريقة تنظيف البدلة بالمنزل في 5 خطوات.. مش هتحتاجي «لاندري»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

البدلة واجهة الرجال والنساء على حد سواء، خاصة أنها تعكس الشخصية الرسمية في العمل أو المناسبات المهمة، لذلك يجب أن تظهر نظيفة خالية من البقع، ولتنظيفها بشكل جيد تضطر السيدات إلى إرسالها إلى مغسلة الملابس الشهيرة بـ«لاندري» أو «دراي كلين»، لكن مع ضيق الوقت، اصبح تبحث كثيرات منهن عن طرق بسيطة وسهلة لغسل البدلة في المنزل، بدلًا من المغسلة التي قد تكلفهم كثير من المال، بخلاف أن بعض الأماكن لا تنظفها بشكل جيد.

طريقة تنظيف البدلة في 5 خطوات

1- قبل غسل البدلة، بقراءة الملحق المكتوب عليها لمعرفة خطوات الغسيل والتنظيف، للتأكد من كيفية تنظيف البدلة بحسب نوع القماش المصنوعة منه، سواء أكان من الحرير، أم القطن، أم الكتان، وطريقة الغسل، فإذا كان موجودًا تنظيفها بطريقة التنظيف الجاف فذلك يعني أنه يمكن تنظيفها بالمنزل، بحسب موقع «studiosuits» البريطاني.

2- اختبري جزء مخفي وصغير من البدلة قبل غسلها بالكامل في المنزل، للتأكد من النتيجة، من خلال وضع ماء ومنظف والبلسم الخاص بتنظيف القماش، على جزء صغير من البدلة، ثم قومي بعملية الفرك بلطف، ويلي تلك الخطوة الضغط بقطعة من القطن على الجزء المغسول، فإذا خرجت صبغة من القماش، فهذا يعني أن البدلة تحتاج إلى التنظيف الجاف، وإذا لم تخرج صبغة فيمكن غسلها بالماء.

3- اغمسي البدلة في وعاء مملوء بالماء البارد، وبعد تلك الخطوةة ضيفي منظف الغسيل الخاص بك بكمية مناسبة، ثم افركي بلطف مناطق البقع أو المحتوية على علامات.

4- اغسلي البدلة بالماء البارد، ونشرها دون عصرها من الماء الفائض.

5- انشري البدلة في الهواء الطلق، حتى تجف طبيعيا.

غسل البدلة بالغسالة

- عند غسل البدلة في الغسالة، قومي بقلب قطع البدلة للخارج، الجاكيت، والبنطال، والسترة الداخلية.

- ضعي البدلة في كيس شبكي، أو كيس مخصص للغسيل.

- اختاري مسحوق غسيل معتدل مناسب لنوع القماش، بعد معرفة إارشادات الغسيل من اللاصقة الموجودة.

- تأكدي من ضبط درجة حرارة الماء على البارد، واختيار أقصر دورة غسيل.

- انشري البدلة في الهواء الطلق حتى تجف.