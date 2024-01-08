7 علامات خفية يصدرها جسمك كتحذير لنقص مستويات أوميجا 3

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

أوميجا 3 هي أحماض دهنية أساسية لا يستطيع الجسم إنتاجها بنفسه، وتؤدي دورًا مهمًا في عديد من وظائف الجسم، مثل: تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، تقوية المفاصل، وتحسين صحة الجلد والبشرة.

في كثير من الأحيان، لا تظهر أعراض نقص مستوياتها يشكل واضح، لذلك، من الضروري أن تكون على دراية بالعلامات الخفية التي يصدرها الجسم كإشارة تحذيرية، وفقًا لموقعي "food.ndtv"، و"hindustantimes".

- التعب الشديد:

أوميجا 3 مسؤولة عن إنتاج (أدينوسين ثلاثي الفوسفات) لذي يساعد على إنتاج الطاقة في خلايانا، لذا يسبب انخفاض مستوياتها إلى الشعور بالتغب الشديد دون مبرر.

- الأظافر الهشة:

تتعرض الأظافر للتلف بسهولة إذا لم تحصل على التغذية المناسبة، ونقص أوميجا 3 أحد الأسباب المحتملة لأظافر هشة ومتكسرة.

- جفاف الجلد:

المشاكل جلدية مثل الجفاف أو التهيج والحكة، علامات تحذيرية أيضًا تشير إلى أن جسمك يفتقر إلى أوميجا 3.

- ضباب الدماغ:

هو حالة شائعة تؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار، وتتسبب في صعوبة التركيز، والنسيان، والشعور بالارتباك، ويمكن أن يكون نقص أوميجا 3 أحد الأسباب وراء ذلك.

- صعوبة النوم:

أوميجا 3 هي أحماض دهنية ضرورية لصحة الجسم والعقل، فهي تساعد على تعزيز جودة النومن، لذا يؤدي نقص مستوياتها عند المعدل الطبيعي إلى صعوبة النوم، والشعور بالإرهاق أثناء النهار.

- كثرة التبول:

في حالة انخفاض مستوياتها، لا تتمكن الكلى من العمل بشكل صحيح، ويؤدي ذلك إلى تراكم السوائل في الجسم، ما يسبب كثرة التبول.

- التقبات المزاجية:

تؤدي هذه الأحماض الدهنية دورًا رئيسيًا في وظائف المخ، وعندما لا يكون لديك ما يكفي منها في نظامك، فقد تُصاب بالتقلبات المزاجية، ومشكلات عصبية.

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