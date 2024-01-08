مفاجأة في تأخر الشتاء القارس.. هل ما زلنا في الخريف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - رغم بداية فصل الشتاء جغرافيا منذ أكثر من أسبوعين، إلا أن الشعور بالبرد وأجواء الفصل المعروفة من انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار ما زال غائباً، ما جعل إحساسًا عامًا يسود مؤخرًا بأن «الشتا اتأخرت» خلال هذا العام.

فصل الشتاء له بدايتان، إحداهما جغرافية بدأت بالفعل في 23 ديسمبر الماضي، والأخرى مناخية والتي لم تنطلق حتى الآن، وفقًا للدكتور وحيد سعودي الخبير المناخي، إذ تأخرت البداية الفعلية للشتاء بالفعل هذا العام حتى الآن.

نعيش بين فصلي الخريف والشتاء

حسب حديث «سعودي» لـ«الخليج 365» ما زلنا مناخيا نعيش الفترة بين فصلي الخريف والشتاء، فالبداية المناخية لفصل الشتاء عادةً قد تتقدم شهرًا عن الجغرافية أو تتأخر عنها المدة ذاتها.

وأشار إلى أنه وفقًا للخرائط المناخية والحرارية لا يمكن تحديد موعدًا لبداية فصل الشتاء مناخيًا، حتى إذا شهدنا بعض الأيام التي يسود فيها طقس بارد مثل الأيام من الثلاثاء حتى الخميس المقبل، لأن الأجواء بعدها تعود للدفء وارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى.

التأثير على فصل الربيع

وعما إذا كان التأخير في فصل الشتاء مناخيًا سيؤثر بطبيعة الحال على فصل الربيع التالي له، ويجعل أجواءه باردة، أكد «سعودي» أنه ليس شرطًا على الإطلاق، فالأمر يتوقف على التوزيعات الضغطية والمناخية حينها.

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