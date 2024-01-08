من هي عائشة تامبا زوجة ساديو ماني؟.. معلومات عن العروس بعد حفل الزفاف

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفل لاعب كرة القدم السنغالي ساديو ماني، مهاجم فيريق نادي النصر السعودي، بعقد قرانه أمس على فتاة تدعى عائشة تامبا، بعد قصة حب قوية جمعتهما منذ وقت طويل، وعقد قرانهما وفق العادات السنغالية بمدينة كور ماسار، بحضور لفيف من العائلة والأصدقاء المحببين للعروسين، وعلى الرغم من أن علاقة الحب ظلت لسنوات في سرية وخصوصية، إلا أن الفرح أحدث ضجة كبيرة، واحتفل جمهور قائد المنتخب السنغالي حول العالم، بتلك المناسبة.

من تكون عائشة تامبا زوجة ساديو ماني؟

نرصد أبرز المعلومات عن زوجة ساديو ماني، بحسب موقعي «بريف سبورت»، «وبلس سبورت».

- عائشة تامبا زوجة اللاعب ساديو ماني بنت قرية سنغالية، من الطبقة البسيطة.

- والدها مهندس معماري يدعى لطفل بامبالي.

- أصولها من بلدة كازامانكا في السنغال وتتحدث مثل زوجها لغة مادينج، المنتشرة بين عدد من قبائل غرب أفريقيا.

- بحسب موقع «بلس سبورتس»، فإن عائشة كانت مخطوبة لساديو ماني منذ أيام طفولتها، حتى أن كثيرا من المعارف اعتبروهما زوجين في المستقبل.

- تعتبر الفتاة مسؤولة من ساديو ماني، ماديا، فهو يعتني بها ويدفع فواتيرها، أثناء وجودها في المدرسة.

- تامبا تدرس بالمدرسة السنغالية «كابيس»، بمدينة جراند مباو باوباب السنغالية.

- لم تنه عائشة زوجة ساديو ماني دراستها بعد، ولازالت تدرس في السنة الأخيرة لها، وهي طالبة شابة في سنتها الأخيرة بمدرسة كابيس في مدينة جراند مباو باوباب بالسنغال.

- واجهت عائشة تامبا كثير من الصعاب التي عطلت زواجها بمحبوبها ساديو ماني، ليحالفهما القدر في إتمام زواجهما، بعد تلك المعاناة التي لم يصرح بها أيًا من الطرفين.

- ارتدت عائشة في فرحها 3 فساتين، وكانت إطلالتها الجذابة حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

- عائشة ليس لديها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي واحدة من شروط فتيات أحلام ساديو ماني، لأنه يريدها بعيدة عن مواقع التواصل الاجتماعي، كما يريد ساديو فتاة تحترم الله وتصلي جيدا، ولا تضيع وقتها على السوشيال ميديا.

- عقد قران ماني، يتزامن مع اقتراب منتخب السنغال خوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2023، والتي ستنطلق في كوت ديفوار من تاريخ 13 يناير، وحتى 11 فبراير 2024، وتحرص حكومة الإيفواري على توطيد جميع العقبات، لتحصد لقب التنظيم الأفضل للبطولة.