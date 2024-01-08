أكلة لا يفضلها الكثيرون تزيد الخصوبة.. واحذر من تناول هذة الأطعمة تسبب العقم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تلعب التغذية دورًا مهمًا في الصحة العامة والأنشطة الحيوية للجسم بما في ذلك الخصوبة، حيث يمكن أن تساعد الأطعمة الصحية في تحسين جودة الحيوانات المنوية وزيادة فرص الحمل ومنها السبانخ التي لا يفضلها الكثيرون أحيانا، وعلى النقيض توجد أكلات قد تسبب العقم.

وقال استشاري أمراض الذكورة والعقم ‏الدكتور عبدالله الفاخري خلال استضافته في برنامج «سيدتي» المذاع عبر قناة روتانا خليجية: «توجد مواد غذائية تساعد على زيادة القدرة على الإنجاب لدى الرجال وأخرى تسبب العقم».

السبانخ تعزز القدرة على الإنجاب

وأضاف استشاري أمراض الذكورة: «البيض والسبانخ والموز والفواكه والشيكولاتة الداكنة والفول والشعير وزيت بذر القرع وعين الجمل تسهم في تعزيز القدرة على الإنجاب لدى الذكور».

واختتم الفاخري: «وتتضمن الأطعمة التي تساعد على تقليل القدرة على الإنجاب، الدهون المشبعة التي قد تؤدي إلى زيادة الوزن وهرمون الإستروجين، وبعض أنواع الأغذية التي تؤكل في مواد بلاستيكية وتطهى في درجات حرارة عالية».

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